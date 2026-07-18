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18.07.2026 14:15

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος

18.07.2026 14:15
tsoukalas
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  • Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε την κυβέρνηση για εκμαυλισμό των κοινωνικών συνειδήσεων και ανοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς.
  • Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κυβερνητική ευθύνη, επισημαίνοντας τις δικαστικές διώξεις εναντίον στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
  • Ο ίδιος επέκρινε την κυβερνητική στάση, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της χώρας επιδεικνύει αλαζονεία και θράσος αντί να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της.
  • Τέλος, ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης τόνισε ότι από τη συγκεκριμένη υπόθεση προκλήθηκε σημαντική οικονομική ζημιά εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού.

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Για εκμαυλισμό συνειδήσεων της κοινωνίας προς τη διαφθορά κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στο Action 24 νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε ακόμη «την πρωτοφανή στάση», όπως είπε, της κυβέρνησης να αξιώνει «συγγνώμη» από την αντιπολίτευση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ό,τι καταλογίζαμε πολιτικά, βγήκαν σωστά. Τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν τεκμήριο αθωότητας και ποτέ δεν είπαμε ότι δεν έχουν, είναι σήμερα υπόδικοι καθώς και 18 στελέχη. Ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μελάς, καταδικάστηκε. Η επιλογή του κ. Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με τη βούλα της δικαιοσύνης καταδικασμένος και παραπέμπεται και για άλλα αδικήματα», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Χρησιμοποίησε μία ρήση που αποδίδεται στον Ρωμαίο Πόπλιο Κορνήλιο Τάκιτο για να σχολιάσει τη στάση της κυβέρνησης.

«Όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, τους παραπέμπει η δικαιοσύνη, πανηγυρίζουν γιατί δεν είναι 11 αλλά 4, δεν διέγραψαν τον Χιλετζάκη, την κυρία με τη φεράρι. Αποδεικνύεται από κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης ότι είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

Απαντώντας στον Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας που επίσης παρίστατο στο συζήτηση ο κ. Τσουκαλάς τόνισε:

«Η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι ορθά σας πιέσαμε να αρθούν οι ασυλίες, αλλά είστε τόσο αλαζόνες που θέλετε να εμφανιστείτε κήνσορες και τιμητές της διαφάνειας. Εκπαιδεύετε την κοινωνία στον εκμαυλισμό συνειδήσεων, την ανοχή στην διαφθορά».

Υποστήριξε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ήταν γαλάζιο καθως κρίνεται από το ποιοι το οργάνωσαν -επιλογές της Νέας Δημοκρατίας- και ενδεχομένως στο αν οι βουλευτές έπαιξαν έναν ρόλο στην διάχυση πελατειασμού. Το μείζον ζήτημα είναι ότι χάθηκαν λεφτά του ελληνικού λαού».

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