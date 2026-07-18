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18.07.2026 16:46

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη για το Κράτος Δικαίου: «Η έκθεση της ΕΕ ξεπλένει τα σκάνδαλα της κυβέρνησης»

18.07.2026 16:46
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά ασκεί το ΚΚΕ, με αφορμή την ανάρτησή του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

Σε σχόλιό του, ο Περισσός αναφέρει πως ο πρωθυπουργός επικαλείται μια έκθεση η οποία επιχειρεί να δικαιολογήσει το κυβερνητικό έργο, ενώ παράλληλα αποσιωπά σοβαρές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινωνία.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Μητσοτάκης για να υπερασπιστεί τα αντιλαϊκά έργα και ημέρες της κυβέρνησης του επικαλείται μια έκθεση της ΕΕ που όχι μόνο “εξαφανίζει” το έγκλημα των Τεμπών και ξεπλένει τα σκάνδαλα της, αλλά της ζητάει και να αξιοποιήσει περισσότερο τα λόμπι που αποτελούν σήμα κατατεθέν της διαφθοράς!».

»Την ίδια ώρα καταρρέει ο μύθος περί “κράτους δικαίου” της ΕΕ και μαζί αποκαλύπτονται και τα κόμματα της βολικής κοστολογημένης αντιπολίτευσης που έχουν αναγάγει σε δήθεν παράγοντα κάθαρσης την ΕΕ των λόμπι και της διαφθοράς» καταλήγει το ΚΚΕ.

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