Πολάκης: «Πυρά» σε Τσίπρα και Φάμελλο για σχέδιο διάλυσης – «Θα δώσω τη μάχη από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν» (Video)

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Με συγχαρητήρια στη Ρένα Δούρου ξεκίνησε ο Παύλος Πολάκης την τοποθέτησή του στην κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και της ευχήθηκε «να κάνει το καλύτερο για τον ΣΥΡΙΖΑ την Αριστερά και την πατρίδα».

Ακολούθως ξεκίνησαν τα «πυρά» προς πάσα κατεύθυνση, ουσιαστικά προς τον Αλέξη Τσίπρα και τον Σωκράτη Φάμελλο στους οποίους καταλόγισε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα σε σχέση με την παραμονή του στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι θα μείνει «για όσο αντέχει και με όσους αντέχουν» και θα παλέψει για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο περιέγραψε στην ομιλία του.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης από τον πρώην πρόεδρό μας τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος αποφάσισε – και είναι απόλυτο δικαίωμά του – ότι ‘’δεν μπορώ πια με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική λογική και τακτική, κάνω το rebranding μου και στήνω ένα καινούριο κόμμα και μηχανισμό’’. Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στήνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι πρέπει να διαλυθούμε. Μη δουλευόμαστε, να τα λέμε καθαρά. Αν η ΕΛ.Α.Σ. στις επόμενες εκλογές πάρει 17,18 ή 20%, – αυτά είναι πολύ αισιόδοξα σενάρια γιατί να πάρεις τέτοια ππράγματαπρέπει να έχει γραμμή και αυτοί γραμμή δε λένε, αέρα κοπανιστό λένε μέχρι στιγμής – αν πάρει 17ή 20% και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, αναδεικνύεται σαν πόλος απέναντι στον Μητσοτάκη. Για να γίνει αυτό, πρέπει εμείς εδώ να πάρουμε 1%, να πάρουμε μισό, να μην μπούμε στη Βουλή. Αν εμείς πάρουμε 6, 7, 8% το άλλο σενάριο δεν υλοποιείται»

Για τον Σωκράτη Φάμελλο είπε ότι υπηρέτησε σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μολονότι αρχικά «πήρε κάποιες καλές θέσεις αλλά τα μπουρδούκλωνε, δεν τον άκουγε άνθρωπος. Μπορεί να λέγαμε το ίδιο πράγματα με τον Σωκράτη αλλά να μπουρδούκλωνε και τα υπονόμευε και δεν προξενούσε το ενδιαφέρον κανενός».

Σε ό,τι αφορά τον ίδιο και το μέλλον του εντός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ χαρακτηριστική η αναφορά του στο κλείσιμο της ομιλίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δίνει μια τελευταία ευκαιρία:

«Θα συνεχίσω να παλεύω από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, και γι’ αυτό το περιεχόμενο, για άλλο περιεχόμενο δε θα παλέψω».

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