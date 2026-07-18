Η ζέστη «στεγνώνει» τους ποταμούς στην Ολλανδία με τις πλωτές κατοικίες να ακουμπούν στον πυθμένα

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Η παρατεταμένη ζέστη και η ανομβρία αρχίζουν να αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην Ολλανδία, όπου η στάθμη των ποταμών έχει υποχωρήσει αισθητά, αναγκάζοντας πλωτές κατοικίες να ακουμπήσουν στον πυθμένα νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Εντυπωσιακά πλάνα από drone, που καταγράφηκαν στην είσοδο Meertje του ποταμού Waal, κοντά στο Νάιμεχεν, δείχνουν τις πλωτές κατοικίες να έχουν πάρει μικρή κλίση, καθώς τα νερά υποχωρούν και η αμμώδης κοίτη αποκαλύπτεται.

Xαμηλή στάθμη κάθε καλοκαίρι

Κάτοικος της περιοχής εξηγεί ότι το φαινόμενο της χαμηλής στάθμης επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, όμως φέτος εμφανίστηκε νωρίτερα. Όπως αναφέρει, οι πλωτές κατοικίες είναι σχεδιασμένες για τέτοιες συνθήκες και η μόνη ουσιαστική αλλαγή είναι ότι πόρτες και ντουλάπια ανοίγουν πλέον… μόνα τους, εξαιτίας της μικρής κλίσης.

Παρότι δεν εκφράζει ανησυχία, σημειώνει ότι η εικόνα αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εκτιμώντας ότι στο μέλλον δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να απομένει ελάχιστο νερό στην περιοχή.

Η ολλανδική κυβέρνηση κήρυξε την Πέμπτη επίσημη κατάσταση λειψυδρίας, καθώς οι ποταμοί μεταφέρουν πολύ μικρότερες ποσότητες νερού στη χώρα, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων ήταν ελάχιστες.

Η λειψυδρία δεν επηρεάζει την υδροδότηση, αναμένεται όμως να δημιουργήσει προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, καθώς οι υδατοφράκτες θα ανοίγουν λιγότερο συχνά για να περιοριστεί η εισροή θαλασσινού νερού στα εσωτερικά υδάτινα δίκτυα.

Σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, οι θερμοκρασίες στην Ολλανδία βρίσκονται περίπου 4,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

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