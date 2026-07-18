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18.07.2026 17:48

Καναδάς: Ο στρατός εκκενώνει κοινότητα του Οντάριο, την ώρα ο καπνός από τις πυρκαγιές ενοχλεί τον Τραμπ (Photos)

18.07.2026 17:48
Kanada’s wild fires
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  • Ο καναδικός στρατός προετοιμάζει την αεροπορική απομάκρυνση εξακοσίων κατοίκων από το Φορτ Χόουπ, λόγω της εξάπλωσης σφοδρών δασικών πυρκαγιών στην περιοχή.
  • Οι αρχές κατέγραψαν εννιακόσιες πενήντα πέντε ενεργές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με τον καπνό να επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Έλενορ Ολσέφσκι υπεραμύνθηκε της δασικής πολιτικής της χώρας, τονίζοντας τις επενδύσεις ύψους δώδεκα δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πρόληψη των πυρκαγιών.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την ευθύνη για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην καναδική δασική διαχείριση και απείλησε με επιβολή νέων δασμών στα καναδικά προϊόντα.

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Ο στρατός του Καναδά ετοιμάζεται σήμερα να απομακρύνει τους κατοίκους μιας απομακρυσμένης κοινότητας 600 ανθρώπων που απειλείται από δασικές πυρκαγιές οι οποίες έχουν επεκταθεί, πνίγοντας στον καπνό μια φαρδιά λωρίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Έλενορ Ολσέφσκι δήλωσε αργά χθες Παρασκευή πως οι ένοπλες δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν αεροσκάφη προκειμένου να απομακρύνουν τους κατοίκους του Φορτ Χόουπ στο αραιοκατοικημένο βορειοδυτικό Οντάριο, όπου μαίνονται μερικές από τις πιο σφοδρές πυρκαγιές.

Η περιοχή δεν έχει πολλούς δρόμους και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική μεταφορά. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από επηρεαζόμενες περιοχές προς πόλεις νοτιότερα στο Οντάριο.

Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν γίνει ετήσιο φαινόμενο στον Καναδά όπου βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο δάση. Ειδικοί στο κλίμα λένε πως οι αυξανόμενες θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε ξηρότητα τα δάση και αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Φυσικών Πόρων δήλωσε σήμερα πως 69 νέες πυρκαγιές έχουν αναφερθεί στη διάρκεια της νύχτας στον Καναδά, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 955.

Συνολικά η περιοχή που έχει καεί μέχρι τώρα φθάνει σχεδόν τα 11.000 τετραγωνικά μίλια (28.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα) πολύ κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας. Όμως οι άνεμοι μετέφεραν τον καπνό νότια των συνόρων, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν έκτακτα δελτία για την ποιότητα του αέρα και προειδοποιήσεις για την υγεία σε τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέχρι τις 8.00 π.μ. ET (15:00 ώρα Ελλάδας) ο ιστότοπος AirNow της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ χαρακτήριζε την ποιότητα του αέρα “ανθυγιεινή” σε μια περιοχή πoυ περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, μεγάλο μέρος της Βιρτζίνια και όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσινγκτον.

Τμήματα της ανατολικής Πενσιλβάνια, περιλαμβανομένου του Πίτσμπουργκ, χαρακτηρίζονταν “πολύ ανθυγιεινά”. Το AirNow προβλέπει ότι η ποιότητα του αέρα σε εκείνες τις περιοχές θα βελτιωθεί στη διάρκεια της ημέρας.

Ο καπνός από τις φωτιές στον Καναδά θα έχει μόνο ελάχιστη επίδραση στον αυριανό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθεί στο New York New Jersey Stadium, προέβλεπε την Παρασκευή το AccuWeather.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στην ακαταλληλότητα, όπως τη χαρακτήρισε, της καναδικής δασικής διαχείρισης για τον καπνό και είπε ότι θα προσθέσει το “ανυπολόγιστο κόστος” της αντιμετώπισης της μόλυνσης στους υφιστάμενους δασμούς σε καναδικά προϊόντα.

Μετά τα σχόλια του Τραμπ, η Ολσέφσκι δήλωσε πως ο Καναδάς έχει επενδύσει 12 δισ. δολάρια Καναδά (8,56 δισ. δολάρια ΗΠΑ) στη δασική βιωσιμότητα και στην πρόληψη πυρκαγιών από το 2020, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με όλο και περισσότερο ξηρές, θερμές μετεωρολογικές συνθήκες.

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