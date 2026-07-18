Ο Μακρόν και η Μπριζίτ έδωσαν το «παρών» στους BTS στο Παρίσι (Video)

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Την παράσταση έκλεψαν ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μπριζίτ Μακρόν σε συναυλία των BTS στο Παρίσι.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, απόλαυσε το sold out σόου με τη σύζυγό του, την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

France’s first couple are ARMY’s newest recruits 😅🇫🇷 President Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron were spotted enjoying BTS’s sold-out concert in Paris, earning a huge cheer from the crowd and even waving ARMY bombs 💣



📽️: brutofficiel / tess_elyon#bts #macron… pic.twitter.com/WduG67uBoB — HELLO! Canada (@HelloCanada) July 18, 2026

Οι δυο τους χαιρέτησαν χαμογελαστοί, κρατώντας στα χέρια τους τα χαρακτηριστικά Army Bombs, τις φωτεινές συσκευές σε σφαιρικό σχήμα που μοιράζονται στα στάδια για τους θαυμαστές, ώστε όταν σβήνουν τα φώτα, να μένουν αυτά ανοιχτά, δημιουργώντας μία μαγική εικόνα.

Emmanuel and Brigitte Macron attended BTS’ sold-out Paris concert carrying ARMY Bombs, making BTS the first Asian act to have a sitting president and first lady attend a concert outside Asia. pic.twitter.com/447gUktE0J — Hit Signal (@hitsignal) July 17, 2026

Ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη συναυλία, σηειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Καλώς ήρθατε στο Παρίσι!».

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