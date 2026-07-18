Ο Μακρόν και η Μπριζίτ έδωσαν το «παρών» στους BTS στο Παρίσι (Video)

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Την παράσταση έκλεψαν ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μπριζίτ Μακρόν σε συναυλία των BTS στο Παρίσι.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, απόλαυσε το sold out σόου με τη σύζυγό του, την Παρασκευή 17 Ιουλίου.
Οι δυο τους χαιρέτησαν χαμογελαστοί, κρατώντας στα χέρια τους τα χαρακτηριστικά Army Bombs, τις φωτεινές συσκευές σε σφαιρικό σχήμα που μοιράζονται στα στάδια για τους θαυμαστές, ώστε όταν σβήνουν τα φώτα, να μένουν αυτά ανοιχτά, δημιουργώντας μία μαγική εικόνα.
Ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη συναυλία, σηειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Καλώς ήρθατε στο Παρίσι!».
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