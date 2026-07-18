Κρήτη: Συνελήφθη ο 57χρονος που τραυμάτισε με ψαλίδι 65χρονο έπειτα από καβγά

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Συνελήφθη ο 57χρονος που αναζητούνταν μετά την επίθεση σε βάρος 65χρονου στα Φαλάσαρνα Κισσάμου Κρήτης.

Ο 57χρονος εντοπίστηκε έπειτα από δύο ημέρες, να κρύβεται σε αγροτική περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, προκλήθηκε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στους δύο άνδρες, με αφορμή τη βόσκηση προβάτων σε ξένη ιδιοκτησία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 57χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 65χρονο στο χέρι με ψαλίδι που κουρεύουν τα πρόβατα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το ψαλίδι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση όπως φαίνεται στη φωτογραφία του ertnews.

Kατά τον έλεγχο στην οικία του 57χρονου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η σύζυγός του και της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Ο 57χρονος συνελήφθη, παρά την εκπνοή του αυτοφώρου, για τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν κατά τον αστυνομικό έλεγχο και θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ η κατηγορία που αντιμετωπίζει για την επίθεση σε βάρος του 65χρονου είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

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