Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

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Στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής και στις εργασίες του μετροπόντικα απέδωσε ο Ευθύμιος Λέκκας, τις ρωγμές που εμφανίστηκαν σε κατοικίες στην Κυψέλη, κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη νέα γραμμή του Μετρό.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε πως απαιτείται άμεση και λεπτομερής διερεύνηση της υπόθεσης, ξεκαθαρίζοντας πως οι ρωγμές δενσυνδέονται με σεισμική δραστηριότητα.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι το φαινόμενο άρχισε τον περασμένο Μάρτιο, όταν παρατηρήθηκαν αναβλύσεις τσιμέντου και λάσπης στην επιφάνεια, που έφτασαν ακόμη και μέσα σε κατοικίες.

Όπως είπε, το υλικό προέρχεται από το τσιμέντο που χρησιμοποιείται για την επένδυση της σήραγγας του Μετρό και μέσω ασυνεχειών στο υπέδαφος κατάφερε να ανέλθει στην επιφάνεια.

Παρά το γεγονός ότι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος θεωρείται γενικά σταθερό πέτρωμα, παρουσιάζει κατά τόπους διαρρήξεις και αποσάθρωση, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μεγάλα τεχνικά έργα, πρόσθεσε, αναφέροντας πως οι συγκεκριμένες γεωλογικές ιδιαιτερότητες δεν είχαν αποτυπωθεί επαρκώς στις μελέτες που προηγήθηκαν της διάνοιξης του Μετρό.

«Σε ένα τόσο μεγάλο τεχνικό έργο πρέπει να υπάρχει πλήρης γνώση των γεωλογικών συνθηκών, ώστε να προλαμβάνονται πιθανές αστοχίες», επισήμανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Εύλογη η ανησυχία των κατοίκων

Ερωτηθείς για την ανησυχία των κατοίκων που βλέπουν ρωγμές στα σπίτια τους, ο Ευθύμιος Λέκκας υπογράμμισε ότι είναι απολύτως λογικό να υπάρχει προβληματισμός. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να ειπωθεί αν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων.

«Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει στατική επάρκεια, όμως το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι εργασίες του Μετρό θα πρέπει να συνεχιστούν με ασφάλεια.

Όπως κατέληξε, τέτοιου είδους αστοχίες μπορούν να περιοριστούν μόνο με ιδιαίτερα λεπτομερείς και στοχευμένες γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες πριν από την έναρξη των έργων.

Ταχιάος: «Δεν φαίνεται να υπάρχει στατικό πρόβλημα – Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, εκφράζοντας στην ΕΡΤ την κατανόησή του για την ανησυχία των κατοίκων.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας των οικοδομών, τόνισε, ενώ διαβεβαίωσε ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν από τον ανάδοχο του έργου.

«Το υλικό που αναβλύζει δεν είναι τσιμέντο», ξεκαθάρισε, κάνοντας λόγο για έναν ειδικό πολτό που χρησιμοποιείται κατά τη διάνοιξη της σήραγγας. Όπως εξήγησε, ο πολτός εγχέεται στην κεφαλή του μετροπόντικα, ώστε να εξισορροπείται η πίεση των υπερκείμενων κατασκευών κατά την εκσκαφή.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, για λόγους που σχετίζονται με το γεωτεχνικό προφίλ της περιοχής, προέκυψαν συνθήκες που δεν είχαν προβλεφθεί από τις αρχικές μελέτες.

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που λογικά αυτή τη στιγμή δεν συνεχίζεται», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πίσω από την κεφαλή του μετροπόντικα κατασκευάζεται άμεσα η μόνιμη επένδυση της σήραγγας με δακτυλίους.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του αναδόχου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψίες στα κτίρια και έχουν εκδώσει τις πρώτες βεβαιώσεις για όσους κατοίκους το ζήτησαν.

Όπως είπε, από τους αρχικούς ελέγχους δεν προκύπτει ένδειξη στατικού προβλήματος σε καμία οικοδομή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα ακολουθήσουν πραγματογνωμοσύνες, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση κάθε κτιρίου.

«Δεν πρέπει να μείνουμε στη θεωρία, αλλά να δούμε τα πραγματικά περιστατικά και τι ακριβώς συμβαίνει στο πεδίο», υπογράμμισε.

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου, υπογραμμίζοντας πως «τα πάντα θα πληρωθούν από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι βλάβες θα αποκατασταθούν πλήρως και δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση σε αυτό», τόνισε.

Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι, παρά την εύλογη ανησυχία των κατοίκων που είδαν ρωγμές στα σπίτια τους, «δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κανένα στατικό πρόβλημα», προσθέτοντας ότι οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων και των πραγματογνωμοσυνών.

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