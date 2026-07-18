Όπου φύγει φύγει οι αδειούχοι του Ιουλίου – Συνεχίζεται η μαζική έξοδος, αδειάζει η Αθήνα

Takeaways by to pontiki AI Χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα για τις θερινές διακοπές, προκαλώντας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων.

Στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί το αδιαχώρητο με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.

Η κίνηση στις εθνικές οδούς διεξάγεται με πυκνή ροή οχημάτων, ενώ τα ΚΤΕΛ παρουσιάζουν πληρότητα που αγγίζει το 100%.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στις εξόδους της Θεσσαλονίκης προς τη Χαλκιδική και στα σύνορα των Ευζώνων, όπου σχηματίζονται μεγάλες ουρές.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται επί ποδός για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και συνιστούν στους ταξιδιώτες ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή.

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Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τα νησιά και τις δημοφιλείς παραθεριστικές περιοχές.

Η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ είναι ιδιαίτερα αυξημένη για τις θερινές διακοπές, που αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα και αύριο.

Αυξημένη επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, με τις ουρές επιβατών να σχηματίζονται στις πύλες επιβίβασης, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού και των Κυκλάδων.

Η αυξημένη έξοδος είχε ξεκινήσει ήδη από χθες, όταν αναχώρησαν από τον Πειραιά 22.277 επιβάτες προς τα νησιά του Αιγαίου και 12.544 επιβάτες προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και 25 δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται σε περίπου 19.140 επιβάτες για το Αιγαίο και 20.980 επιβάτες για τον Αργοσαρωνικό.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να φθάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 30 έως 60 λεπτά πριν από την αναχώρηση, καθώς η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι είναι αυξημένη. Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη της Τροχαίας και του Λιμενικού για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και της επιβίβασης επιβατών και οχημάτων.

Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς

Μετά τη χθεσινή αυξημένη έξοδο, σήμερα η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου παραμένει ομαλή, με πυκνή ροή οχημάτων αλλά χωρίς σημαντικά προβλήματα.

Οι οδηγοί συναντούν μικρές καθυστερήσεις λίγο πριν από την Κινέτα και τα διόδια του Ισθμού της Κορίνθου, ενώ η Τροχαία εκτιμά ότι η κίνηση θα αυξηθεί αισθητά από τις μεσημβρινές ώρες και μετά.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους εκδρομείς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να ξεκινούν ξεκούραστοι και να έχουν ελέγξει την κατάσταση των οχημάτων τους πριν από το ταξίδι.

Πληρότητα 100% στα ΚΤΕΛ

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η ζήτηση στα υπεραστικά ΚΤΕΛ, όπου η πληρότητα των δρομολογίων αγγίζει το 100%.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, κυρίως προς προορισμούς της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.

Αυξημένη κίνηση προς τη Χαλκιδική και στα σύνορα

Στη Θεσσαλονίκη, η κίνηση προς τη Χαλκιδική είναι προς το παρόν ομαλή, ωστόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά μέσα στις επόμενες ώρες, τόσο προς το πρώτο όσο και προς το δεύτερο «πόδι».

Την ίδια στιγμή, μεγάλες ουρές καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου εκατοντάδες οχήματα, κυρίως με επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες, περιμένουν να εισέλθουν στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων προς τις ακτές της Πιερίας, ενώ αναμένεται επιβάρυνση και στα διόδια της Ανάληψης, με κατεύθυνση την Ασπροβάλτα, τα Βρασνά και την Καβάλα. Οι Αρχές καλούν τους εκδρομείς να οπλιστούν με υπομονή και να ταξιδεύουν με προσοχή, καθώς η μεγάλη έξοδος του Ιουλίου αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

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