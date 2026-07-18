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18.07.2026 09:40

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με δύο μηχανάκια – Διασωληνώθηκε νεαρός άνδρας

18.07.2026 09:40
lamia_troxaio

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με δύο τραυματίες δικυκλιστές, σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Παπαποστόλου, στη Λαμία.

Σύμφωνα με το LamiaReport, μηχανάκι που οδηγούσε 23χρονη κοπέλα κινούνταν προς την έξοδο της Λαμίας, ενώ ένα άλλο μηχανάκι με οδηγό έναν νεαρό άνδρα κινούνταν αντίθετα προς το κέντρο της πόλης.

Στο ύψος περίπου του Αγίου Φανουρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, τα δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο νεαρός, ο οποίος διασωληνώθηκε άμεσα από τους γιατρούς.

Σοβαρά τραυματίστηκε και η κοπέλα, χωρίς ευτυχώς να εκφράζονται φόβοι για τη ζωή της.

Και οι δύο νέοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με πολύ κόσμο να σπεύδει να προσφέρει βοήθεια, ενώ ειδοποιούσαν συγχρόνως για ασθενοφόρο.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο LamiaReport ότι μετά τη σύγκρουση το μηχανάκι του νεαρού διήνυσε μια πολύ μεγάλη απόσταση μόνο του πριν πέσει στο οδόστρωμα!

Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

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