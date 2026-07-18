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18.07.2026 07:57

Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σητεία – Εστάλη μήνυμα από το 112

18.07.2026 07:57
Pyrosvestiko elikoptero

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Οριοθετήθηκε η φωτιά, που ξέσπασε, γύρω στις 7 το πρωί του Σαββάτου, σε χορτολιβαδική έκταση στη Σητεία της Κρήτης.

Λόγω της έκτασης της φωτιάς, οι κάτοικοι του Ξερόκαμπου έλαβαν μήνυμα για ετοιμότητα από το 112.

Ανεμοι με ριπές έως 6 μποφόρ

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, στην ΕΡΤ, η φωτιά απείχε περίπου 400 μέτρα από τον οικισμό του Ξεροκάμπου.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Στο σημείο έσπευσαν 45 πυροσβέστες με 17 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου και δύο ελικόπτερα που παραμένουν στο σημείο.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου βρίσκεται στην περιοχή για να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυκραγιάς στην Κρήτη είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Συγκεκριμένα, σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκονται οι περιοχές:

Ρέθυμνο
Ηράκλειο
Λασίθι

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