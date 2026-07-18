Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σητεία – Εστάλη μήνυμα από το 112

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Οριοθετήθηκε η φωτιά, που ξέσπασε, γύρω στις 7 το πρωί του Σαββάτου, σε χορτολιβαδική έκταση στη Σητεία της Κρήτης.
Λόγω της έκτασης της φωτιάς, οι κάτοικοι του Ξερόκαμπου έλαβαν μήνυμα για ετοιμότητα από το 112.
Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, στην ΕΡΤ, η φωτιά απείχε περίπου 400 μέτρα από τον οικισμό του Ξεροκάμπου.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν τα 6 μποφόρ.
Στο σημείο έσπευσαν 45 πυροσβέστες με 17 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου και δύο ελικόπτερα που παραμένουν στο σημείο.
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου βρίσκεται στην περιοχή για να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυκραγιάς στην Κρήτη είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).
Συγκεκριμένα, σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκονται οι περιοχές:
Ρέθυμνο
Ηράκλειο
Λασίθι
Διαβάστε επίσης:
Λαμία: Στη ΜΕΘ ηλικιωμένος μετά από δάγκωμα φιδιού
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό από αύριο στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη»
Έρχεται τριήμερος, «επιλεκτικός» καύσωνας: Πότε θα δούμε 42άρια και η μεγάλη ανατροπή στο βάθος!
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.