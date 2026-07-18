Έρχεται τριήμερος, «επιλεκτικός» καύσωνας: Πότε θα δούμε 42άρια και η μεγάλη ανατροπή στο βάθος!

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Έως τώρα το φετινό καλοκαίρι έχει κυλήσει εντυπωσιακά ομαλά. Το κοντέρ γράφει ακόμα μηδέν ημέρες καύσωνα, ένα γεγονός εξαιρετικά σπάνιο που έχουμε να το ζήσουμε στην Ελλάδα από το 2013! Την ίδια ώρα, όμως, η Μεσόγειος δείχνει τα δόντια της. Εξαιρετικά θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική «ψήνουν» τη γειτονική Ιταλία και, όπως είναι φυσικό, αυτή η θερμή εισβολή δεν θα αφήσει ούτε εμάς εντελώς ανεπηρέαστους.

Προετοιμαζόμαστε για ένα τριήμερο έντονης ζέστης, το οποίο θα διαρκέσει από την Κυριακή έως και την Τρίτη. Η χώρα μας θα βρεθεί σε συνθήκες ενός «επιλεκτικού» καύσωνα, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν συγκεκριμένες και κλειστές περιοχές. Πρόκειται για μια απόλυτα αναμενόμενη και φυσιολογική εξέλιξη για τα κλιματικά δεδομένα του Ιουλίου.

Το Σάββατο στρώνει το χαλί της ζέστης: Η πρόγνωση αναλυτικά

Σήμερα Σάββατο, η ηλιοφάνεια θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με κάποιες παροδικές συννεφιές να αναπτύσσονται στα ηπειρωτικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι οποίες πιθανώς να δώσουν λίγες πρόσκαιρες βροχές στα βόρεια ορεινά, κατά μήκος της Πίνδου, καθώς και στα ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

Τα μελτέμια διατηρούνται ενισχυμένα στα πελάγη μας. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι και μεταβλητοί, όμως στο Αιγαίο θα πνέουν στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στην περιοχή της Καρπάθου ο βοριάς θα αγγίξει και τα 7 μποφόρ.

Το θερμόμετρο, σε σταθερή τάση ανόδου, θα εντείνει το αίσθημα της ζέστης. Το μεσημέρι θα δείξει 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας ο υδράργυρος θα κάνει άλμα στους 38 με 39 βαθμούς, ενώ πολύ τοπικά ενδέχεται να καταγραφούν και τα πρώτα σαραντάρια. Στον αντίποδα, όσοι βρίσκεστε στα νησιά μας θα ζεσταθείτε σε απόλυτα ανεκτά και ευχάριστα επίπεδα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το σκηνικό θα είναι απόλυτα ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 5 μποφόρ στα ανατολικά και τα νότια του νομού, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι πιο εξασθενημένοι και μεταβλητοί. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από τους 23 έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να κρατούν αισθητά πιο δροσερό χαρακτήρα.

Ανεβαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται επίσης αίθριος καιρός με μπόλικη ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, οι οποίες ίσως δώσουν λίγες σκόρπιες βροχές στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια νωρίς το πρωί, ενώ αργότερα θα στραφούν σε νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η ακτινογραφία του τριημέρου: Από τα πρώτα 40άρια στην κορύφωση των 43°C

Από την Κυριακή, οι πολύ θερμές αέριες μάζες θα μας ζεστάνουν για τα καλά, θυμίζοντάς μας κλασικό καύσωνα. Ο υδράργυρος θα κυμαίνεται γενικά στους 37 με 39 βαθμούς στην επικράτεια, με τη σχετική δροσιά να εντοπίζεται στα παραθαλάσσια και τα νησιά.

Την Κυριακή θα κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα επίσημα 40άρια του έτους. Οι περιοχές που θα «ψηθούν» πρώτες είναι οι κλειστές πεδιάδες της Θεσσαλίας, όπως η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία.

Τη Δευτέρα το θερμόμετρο ανεβαίνει κι άλλο, αγγίζοντας τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου, και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και παραπάνω, στην Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία και το Κιλκίς.

Την Τρίτη αναμένεται η κορύφωση αυτού του μίνι καύσωνα, με τον υδράργυρο να κάνει την τελική του έφοδο και να αγγίζει τοπικά ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου στα πιο ευαίσθητα στη ζέστη πεδινά σημεία της χώρας.

Η μεγάλη ανατροπή: Η φύση μάς ετοιμάζει δώρο δροσιάς και βροχών!

Μην ανησυχείτε όμως, γιατί αυτή η θερμή εισβολή θα είναι σύντομη και με ημερομηνία λήξης! Η μεγάλη ανατροπή του καιρού έρχεται από την ερχόμενη Πέμπτη. Η φύση αποφάσισε να μας κάνει ένα υπέροχο δώρο, καθώς μια ψυχρή κάθοδος θα ρίξει κατακόρυφα τη θερμοκρασία, προσφέροντάς μας πολύτιμες ανάσες δροσιάς, ενώ παράλληλα θα φέρει και αρκετές βροχές.

Θα παρακολουθούμε στενά αυτή τη σημαντική μεταβολή και θα την επικαιροποιούμε με νεότερα στοιχεία μέσα στην εβδομάδα. Προς το παρόν, οπλιστείτε με λίγη υπομονή, προστατευτείτε από τον ήλιο και απολαύστε τις βουτιές του Σαββατοκύριακου!

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