iSystem: Η τεχνητή νοημοσύνη και οι Apple συσκευές αλλάζουν το εργασιακό περιβάλλον στις ελληνικές επιχειρήσεις

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Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, η ασφαλής διαχείριση εταιρικών συσκευών και η δημιουργία ενός πιο αποδοτικού ψηφιακού εργασιακού περιβάλλοντος βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργάνωσε η iSystem στην Αθήνα, αναδεικνύοντας τις νέες τεχνολογικές τάσεις που υιοθετούν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις.

Στην εκδήλωση «Apple at Work», που πραγματοποιήθηκε στο Piu Verde, συμμετείχαν στελέχη πληροφορικής, προμηθειών και διοίκησης επιχειρήσεων, τα οποία ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το οικοσύστημα της Apple και τις δυνατότητες αξιοποίησής του στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, στελέχη της iSystem ανέλυσαν τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι λύσεις διαχείρισης εταιρικών συσκευών μέσω Mobile Device Management (MDM) και του Apple Business Manager. Όπως επισημάνθηκε, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη εγκατάσταση, παρακολούθηση και διαχείριση συσκευών, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και μειώνοντας τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν οι συσκευές της Apple για επιχειρησιακή χρήση, καθώς η αυτοματοποίηση της διαχείρισης συμβάλλει στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην απλοποίηση των διαδικασιών για τα τμήματα πληροφορικής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης ανοικτή συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των στελεχών της εταιρείας, με επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, αλλά και τις απαιτήσεις που δημιουργεί η αυξανόμενη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρησιακές λειτουργίες.

Σύμφωνα με την iSystem, το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για λύσεις που συνδυάζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριακών υποδομών και καλύτερη εμπειρία χρήσης για τους εργαζομένους αυξάνεται διαρκώς, καθώς οι οργανισμοί επιδιώκουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Η εταιρεία, η οποία συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, δραστηριοποιείται ως Apple Business Partner και Apple Authorized Service Provider, παρέχοντας υπηρεσίες και λύσεις για επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν το οικοσύστημα της Apple στο πλαίσιο του ψηφιακού τους μετασχηματισμού. Με την εμπειρία της στην ανάπτυξη και υποστήριξη εταιρικών υποδομών, εστιάζει στην υλοποίηση λύσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα, την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και τη συνολική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

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