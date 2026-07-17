Ολοκληρώθηκε ο καλοκαιρινός διαγωνισμός του Ούζου Βαρβαγιάννη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια του Ούζου Βαρβαγιάννη στο Instagram, μέσω της οποίας η εταιρεία κάλεσε το κοινό να μοιραστεί, μέσα από σύντομα βίντεο, προσωπικές στιγμές και εικόνες που συνδέονται με το ελληνικό καλοκαίρι.

Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό συμμετοχών, με τους χρήστες να καταγράφουν στιγμές από παρέες, διακοπές και καθημερινές εμπειρίες, αναδεικνύοντας το στοιχείο της αυθεντικότητας που αποτέλεσε τον βασικό άξονα του διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο της δράσης αναδείχθηκαν δέκα νικητές, οι οποίοι θα λάβουν συλλεκτικά δώρα που περιλαμβάνουν φιάλες Ούζου Βαρβαγιάννη, γυάλινα ποτήρια της μάρκας και ειδική έκδοση αφιερωμένη στην ιστορία του ούζου.

Η ενέργεια εντάσσεται στη συνολική στρατηγική επικοινωνίας της εταιρείας για την ενίσχυση της παρουσίας της στα ψηφιακά μέσα και τη διατήρηση της επαφής με το καταναλωτικό κοινό μέσα από διαδραστικές δράσεις που αξιοποιούν το περιεχόμενο που δημιουργούν οι ίδιοι οι χρήστες.

Μέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες, το Ούζο Βαρβαγιάννη επιδιώκει να συνδέει το εμπορικό του σήμα με στιγμές κοινωνικότητας και ελληνικής παράδοσης, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βασικό κανάλι επικοινωνίας με το κοινό, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Διαβάστε επίσης:

ΕΚΟ Charge&Go: Συνεργασία-πρότυπο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Η AKTOR επέστρεψε!»

ΕΖΑ: Μπαίνει στο ούζο και το τσίπουρο – Συνεργασία με την Πιλαβάς