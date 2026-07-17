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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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17.07.2026 08:19

Άλμα στις τιμές του πετρελαίου – Πάνω από 85 δολάρια το Brent

17.07.2026 08:19
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Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται μετά από μία ακόμη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα 85 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου (WTI) ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καλύπτοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Και οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς του πετρελαίου έχουν καταγράψει άνοδο σχεδόν 12% αυτή την εβδομάδα.

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