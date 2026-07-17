ΙΟΒΕ: Πόλεμος, προεκλογική αβεβαιότητα και πληθωρισμός απειλούν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας

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Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά το περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και η είσοδος της χώρας σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο συνθέτουν ένα σκηνικό που, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, αυξάνει τους κινδύνους και περιορίζει τα περιθώρια εφησυχασμού.

Το μήνυμα της τριμηνιαίας έκθεσης του Ιδρύματος είναι σαφές: η ανάπτυξη δεν είναι πλέον δεδομένη και η επόμενη διετία θα κριθεί από τις πολιτικές επιλογές, αλλά και από την πορεία των διεθνών εξελίξεων.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα λειτουργεί ανασταλτικά για την οικονομία. Όπως ανέφερε, η κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη και οι επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας και στις εφοδιαστικές αλυσίδες είναι ήδη ορατές. Την ίδια στιγμή, η χώρα εισέρχεται σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις κρίσιμων αποφάσεων και μεταρρυθμίσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΟΒΕ, Γιάννης Ρέτσος, ο οποίος αναγνώρισε ότι η νέα γεωπολιτική αστάθεια επηρεάζει ήδη την ελληνική οικονομία, ενώ το προεκλογικό κλίμα αυξάνει την επιφυλακτικότητα επιχειρήσεων και επενδυτών.

Παρά τις προειδοποιήσεις, το ΙΟΒΕ διατηρεί την πρόβλεψή του για ανάπτυξη 1,8% το 2026, εκτιμώντας ότι το 2027 ο ρυθμός θα επιταχυνθεί οριακά στο 2%. Βασικό στήριγμα της οικονομίας παραμένει η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία συνεχίζει να ενισχύεται από τις αυξήσεις των μισθών, τη βελτίωση της απασχόλησης, τις φορολογικές παρεμβάσεις και τα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Οι επενδύσεις εξακολουθούν να αποτελούν τον δεύτερο βασικό πυλώνα της ανάπτυξης, με ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την πιστωτική επέκταση. Ωστόσο, το ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του, η σκυτάλη θα πρέπει να περάσει στις ιδιωτικές επενδύσεις. Και αυτό, όπως σημειώνει, δεν είναι καθόλου αυτονόητο σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Στην έκθεση καταγράφεται επίσης έντονος προβληματισμός για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, διαβρώνοντας τα πραγματικά εισοδήματα και αυξάνοντας το κόστος παραγωγής. Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,7% το 2026, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι ανατιμήσεις έχουν ήδη περάσει στη διατροφή, στις μεταφορές, στη στέγαση και στην εστίαση, πιέζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, το εξωτερικό ισοζύγιο εξακολουθεί να αποτελεί αδύναμο κρίκο. Οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από τις εξαγωγές, διευρύνοντας το εμπορικό έλλειμμα και υπενθυμίζοντας ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα αγαθά και πρώτες ύλες.

Θετική παραμένει η εικόνα στην αγορά εργασίας, αν και οι ρυθμοί βελτίωσης επιβραδύνονται. Το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι η ανεργία θα υποχωρήσει στο 8,7% το 2026 και στο 8,2% το 2027, σημειώνοντας όμως ότι τα περιθώρια για θεαματική αποκλιμάκωση είναι πλέον περιορισμένα.

Πίσω από τους αριθμούς, όμως, το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι πολιτικό. Το ΙΟΒΕ προειδοποιεί εμμέσως ότι η οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξωτερικοί κίνδυνοι αυξάνονται, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει ο πειρασμός να μετατεθούν δύσκολες αποφάσεις λόγω της προεκλογικής περιόδου. Και αυτό, σε μια συγκυρία όπου η Ελλάδα καλείται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική, μπορεί να αποδειχθεί η μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων μηνών.

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