Μέση Ανατολή: Νέα επίθεση Βανς στο Ισραήλ – Το κατηγορεί ότι προσπαθεί να ανατρέψει τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

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Την ώρα που η Ουάσινγκτον συνεχίζει να σφυροκοπά στρατιωτικούς, αλλά και πολιτικούς στόχους στο Ιράν, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, βάζει εκ νέου στο στόχαστρο το Ισραήλ, το οποίο και κατηγορεί ότι επιχειρεί να υποσκάψει τις ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του στον συντηρητικό podcaster Τζο Ρόγκαν, ο Βανς υπογράμμισε ότι παρότι εμπιστεύεται ορισμένους ανθρώπους εντός της ισραηλινής κυβέρνησης, υπάρχουν άλλοι «που χειραγωγούν και προσπαθούν να αλλάξουν την αμερικανική κοινή γνώμη, για να συνεχίσουν τον πόλεμο επ’ αόριστον».

Μιλώντας στο The Joe Rogan Experience, ο Βανς είπε ότι άτομα εντός της ισραηλινής κυβέρνησης προσπαθούν να απομακρύνουν τις ΗΠΑ από τις προσπάθειές τους να διαπραγματευτούν με το Ιράν. «Πιστεύω σίγουρα ότι έχετε δει αυτή την πολύ διακριτική, εξαιρετικά καλά χρηματοδοτούμενη εκστρατεία με στόχο τον εκτροχιασμό των διαπραγματεύσεων και με στόχο τον εκτροχιασμό της συμφωνίας», ανέφερε.

Ο Βανς προσέθεσε ότι υπάρχουν «ακριβή στοιχεία» ότι ορισμένοι Ισραηλινοί ηγέτες «απεχθάνονται τη συμφωνία». Οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν τον περασμένο μήνα, γνωστή ως μνημόνιο κατανόησης (MOU). Ωστόσο, οι εντάσεις στο Στενό του Ορμούζ έχουν αναζωπυρωθεί πρόσφατα, και οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη επιτίθεται σε συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Βανς έχει εμπλακεί ενεργά στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν – συμμετείχε σε συζητήσεις στο Πακιστάν τον Απρίλιο και ταξίδεψε στην Ελβετία τον Ιούνιο για την υπογραφή του MOU. Είπε ότι «δεν τον πειράζει» που «ορισμένα στοιχεία της ισραηλινής κυβέρνησης» επικρίνουν τη θέση των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν και επηρεάζουν την κυβέρνηση συνεχώς».

«Αυτό που με ενοχλεί στην πραγματικότητα είναι όταν οι Αμερικανοί επιτρέπουν, δηλαδή η αμερικανική ηγεσία επιτρέπει, αυτή η επιρροή να επηρεάζει την κρίση τους και να επηρεάζει αυτό που υποστηρίζουν», τόνισε. Ο Βανς έχει επικρίνει το τελευταίο διάστημα το Ισραήλ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να τερματίσει τον πόλεμο, τόσο μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων όσο και μέσω νέων στρατιωτικών επιθέσεων.

Τον Ιούνιο, ο Βανς προέτρεψε τους Ισραηλινούς πολιτικούς ηγέτες, μερικοί από τους οποίους είχαν επικρίνει τις ΗΠΑ για τη συμφωνία τους με το Ιράν για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, να μην επιτεθούν «στον μόνο ισχυρό σύμμαχο» που τους έχει απομείνει «οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο». Από την άλλη, το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή, και επιθυμεί την πλήρη κατάργηση του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος του, καθώς και αλλαγή καθεστώτος.

Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε νομοσχέδιο για τη μείωση της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η πρόταση απορρίφθηκε με 314 ψήφους υπέρ έναντι 104 κατά, με αρκετούς Δημοκρατικούς όμως να ψηφίζουν υπέρ του τερματισμού της χρηματοδότησης – καταδεικνύοντας μια μετατόπιση εντός του κόμματος από την άνευ όρων υποστήριξη του Ισραήλ.

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