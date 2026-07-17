Άρση κατασχέσεων με προϋποθέσεις φέρνει η ΑΑΔΕ – Το σημαίνει ο όρος για καταβολή 25% του χρέους

Takeaways by to pontiki AI Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί νέο πλαίσιο που επιτρέπει την ψηφιακή άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν εξοφλήσει το 25% του χρέους τους και να έχουν τακτοποιήσει όλες τις υπόλοιπες φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής πρέπει υποχρεωτικά να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση ή να τελεί υπό νόμιμη αναστολή πληρωμής.

Η ηλεκτρονική διαδικασία αποσκοπεί στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης.

Παρά τη διευκόλυνση, το μέτρο παραμένει απρόσιτο για όσους αδυνατούν να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό ή να ενταχθούν σε ρυθμίσεις χρεών.

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Χιλιάδες φορολογούμενοι που βλέπουν εδώ και μήνες τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς δεσμευμένους αποκτούν, υπό προϋποθέσεις, μια δυνατότητα να τους ξεμπλοκάρουν. Το νέο πλαίσιο που ενεργοποιείται από την ΑΑΔΕ προβλέπει για πρώτη φορά ψηφιακή άρση της κατάσχεσης, αρκεί ο οφειλέτης να έχει ήδη πληρώσει το 25% του χρέους και να έχει τακτοποιήσει όλες τις υπόλοιπες φορολογικές του εκκρεμότητες.

Με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιείται η διάταξη του νόμου 5313/2026, η οποία προβλέπει ότι ένας φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον έχει ήδη εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε το μέτρο, μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις.

Η καταβολή του 25%, όμως, αποτελεί μόνο την αρχή. Για να εγκριθεί η αίτηση, το υπόλοιπο της οφειλής θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση ή να τελεί υπό νόμιμη αναστολή πληρωμής, ενώ ο ενδιαφερόμενος δεν θα πρέπει να έχει καμία άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο που να παραμένει αρρύθμιστη. Ακόμη και οφειλές που προκύπτουν από αλληλέγγυα ευθύνη θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί πριν εξεταστεί το αίτημα.

Στην πράξη, δηλαδή, το νέο μέτρο αφορά κυρίως όσους έχουν ήδη τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τις οφειλές τους και έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για χιλιάδες μικρομεσαίους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα που αδυνατούν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό ή να ενταχθούν σε ρύθμιση, οι δεσμευμένοι λογαριασμοί θα συνεχίσουν να αποτελούν καθημερινό εμπόδιο στην οικονομική τους δραστηριότητα.

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Η απόφαση θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και η αποδέσμευση του λογαριασμού θα πραγματοποιείται ψηφιακά, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτούνταν μέχρι σήμερα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΑΑΔΕ για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της. Τα τελευταία χρόνια η φορολογική διοίκηση έχει προχωρήσει στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά της συστήματα, στην επέκταση του myDATA, στις αυτοματοποιημένες επιστροφές φόρου, στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, αλλά και στην πλήρη ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους των διαδικασιών είσπραξης.

Την ίδια στιγμή, όμως, η φορολογική διοίκηση συνεχίζει να εντείνει τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης απέναντι στους οφειλέτες. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο εξακολουθούν να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ κάθε μήνα χιλιάδες νέοι φορολογούμενοι προστίθενται στις λίστες των οφειλετών. Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών παραμένουν ένα από τα βασικά εργαλεία πίεσης που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για την είσπραξη οφειλών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ενεργή ρύθμιση.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η δυνατότητα ψηφιακής άρσης των κατασχέσεων θα διευκολύνει κυρίως επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν προβλήματα στις καθημερινές συναλλαγές τους, καθώς η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών δυσχέραινε την είσπραξη εσόδων, την πληρωμή προμηθευτών ακόμη και τη μισθοδοσία προσωπικού.

Παρά ταύτα, φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα κριθεί από τον αριθμό των φορολογουμένων που τελικά θα μπορέσουν να καλύψουν τις αυστηρές προϋποθέσεις. Όπως σημειώνουν, για πολλούς οφειλέτες το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι η διαδικασία, η οποία πλέον γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά η ίδια η οικονομική αδυναμία να πληρώσουν το απαιτούμενο 25% και να διατηρήσουν παράλληλα ενεργές όλες τις ρυθμίσεις τους.

Έτσι, το νέο πλαίσιο δημιουργεί έναν ταχύτερο και πιο σύγχρονο μηχανισμό αποδέσμευσης λογαριασμών, χωρίς όμως να αλλάζει τη βασική φιλοσοφία της φορολογικής πολιτικής απέναντι στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η ΑΑΔΕ προσφέρει μια διέξοδο σε όσους έχουν ήδη κάνει το πρώτο βήμα προς την αποπληρωμή των χρεών τους, αλλά για όσους παραμένουν εκτός ρυθμίσεων, οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα εξακολουθήσουν να παραμένουν «παγωμένοι», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινή οικονομική τους δραστηριότητα.

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