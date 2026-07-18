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ΚΟΣΜΟΣ

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18.07.2026 08:17

Ρωσία: Επτά νεκροί και 24 τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones

18.07.2026 08:17
russia

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Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στοχοποίησε κέντρο εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της δυτικής Ρωσίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι και να τραυματιστούν άλλοι 24, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης του Κατόφσκ.

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού του τομέα, ανέφερε μέσω Telegram ο Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους.

Περισσότερα από 370 drones εκτοξεύθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας τη νύχτα

Περισσότερα από 370 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, δηλώνοντας ότι στην «πλειονότητά» τους καταρρίφθηκαν.

«Από τις 20:30, περισσότερα από 370 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν ακόμα μακριά. Εξήντα τέσσερα εχθρικά drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν την ίδια τη Μόσχα», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.

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