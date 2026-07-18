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18.07.2026 09:00

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη (photos)

18.07.2026 09:00
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Το Nissan Qashqai ξεπέρασε το ορόσημο των 4 εκατομμυρίων πωλήσεων στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς.

Από το λανσάρισμά του το 2006, όταν ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των crossovers, το Qashqai έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της Nissan, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, κορυφαία πρακτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες.

Μέσα από τρεις γενιές εξέλιξης παραμένει πρωτοπόρο, υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών, με κορυφαίο παράδειγμα τη μοναδική τεχνολογία e-POWER, η οποία προσφέρει ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης στην πρίζα.

Η επιτυχία του μοντέλου επιβεβαιώνεται και από τις περισσότερες από 110 διεθνείς διακρίσεις που έχει αποσπάσει, μεταξύ των οποίων και 20 τίτλους «Car of the Year» σε διαφορετικές αγορές.

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