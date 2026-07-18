Άλλο ένα άστοχο σχέδιο για το Κυπριακό: Πρόταση για… χαλαρή συνομοσπονδία με κύρια χαρακτηριστικά λύσης δύο κρατών

Takeaways by to pontiki AI Το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αναδιάρθρωσης του αμυντικού του δόγματος, καθώς οι εθνικές προτεραιότητες των κρατών-μελών δυσχεραίνουν τη συνοχή της Συμμαχίας.

Η Τουρκία κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τη θέση της ως προεδρεύουσα χώρα στη σύνοδο κορυφής για να προωθήσει διμερή ζητήματα, παραβιάζοντας το καταστατικό του οργανισμού.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την αδυναμία επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 λόγω της κατοχής ρωσικών συστημάτων S-400, ενώ οι σύμμαχοι συμφώνησαν στην ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας.

Σχετικά με το Κυπριακό, τονίζεται η ανάγκη επίλυσης του ζητήματος αποκλειστικά εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με σεβασμό στο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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Μετά τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα, παρά τα ανυπέρβλητα προβλήματα, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να ταλανίζεται από τα σοβαρά προβλήματα αναδιάρθρωσης του αμυντικού δόγματος, όπως το απαιτούν οι διεθνείς προκλήσεις. Παρά τη συνειδητή προσπάθεια της πλειονότητας των συμμάχων να αναδειχθούν οι κοινοί σημαντικοί τόποι των αμυντικών συμφερόντων του ΝΑΤΟ, συνεχίζουν οι εθνικές προτεραιότητες να γκριζάρουν το μήνυμα μιας σύγχρονης Συμμαχίας που πορεύεται στον 21ο αιώνα.

1. Η Τουρκία, υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητες της προεδρεύουσας χώρας, υπέκυψε στον πειρασμό του εθνοκεντρισμού της και ασχολήθηκε με διμερή θέματα που εντείνουν τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων, ενώ δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Η διατήρηση από την Άγκυρα της απειλής πολέμου εναντίον της Ελλάδος ορθότατα δεν προβλήθηκε από τον πρωθυπουργό της Ελλάδος ως αποκλειστική διμερής διαφορά. Δυστυχώς πολλοί δεν αντιλήφθηκαν ότι η κρούση του κώδωνα κινδύνου από τον Έλληνα πρωθυπουργό επισήμανε το γεγονός ως σημαντική απειλή για τη συνοχή και τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

2. Οι ΗΠΑ, ύστερα από διαρροές που κινήθηκαν από την Άγκυρα αλλά και διεθνή ΜΜΕ, αναγκάστηκαν μετά τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ να επιβεβαιώσουν την πολυπλοκότητα του θέματος των S-400 και συνεπώς την αδυναμία άμεσης επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα αγοράς και κυρίως της συμπαραγωγής του σύγχρονου αεροσκάφους F-35.

3. Η πιεστικά απειλούμενη με καταστροφή από τη Μόσχα Ουκρανία, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε, πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, για το μέλλον της στήριξής της από τη Συμμαχία επιβεβαιώθηκε ως πρόβλημα προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι σύμμαχοι συμφώνησαν στην ανάγκη υποστήριξης του αγώνα αντίστασης των Ουκρανών. Οι ΗΠΑ πριμοδότησαν την προσπάθεια, με τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ, διά της οποίας παρέχεται άδεια κατασκευής Patriot στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία.

Απαράδεκτη παρέμβαση

Ήταν μία δύσκολη, αλλά σημαντική σύνοδος κορυφής, που στα αποτελέσματά της επέτυχε να δημιουργήσει πλαίσιο μελλοντικών δράσεων που ενισχύει και διευρύνει τον ρόλο της Συμμαχίας.

Το θέμα του Ιράν και της ελευθεροπλοΐας των Στενών του Ορμούζ απασχόλησε τους συμμάχους. Η κλιμάκωση που επιδιώκεται καθημερινά από τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν, με επιθέσεις σε πλοία, αλλά και σε γειτονικές χώρες που λειτουργούν με στόχο την ελευθερία των μεταφορών στα διεθνή στενά, προβληματίζει πολύ περισσότερο επειδή ΟΗΕ και ΙΜΟ έχουν εξαφανιστεί από τη διεθνή σκηνή.

Στη διεθνή περιδίνηση, την ώρα που η Τουρκία καλείται να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της έναντι του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., ξεπροβάλλει ένα άρθρο στη βρετανική εφημερίδα «Independent» με αναφορά σε σχέδιο που επεξεργάζεται η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, για νέες συνομιλίες επί του Κυπριακού.

Η έγκριτη εφημερίδα δεν εκφράζει τον ΟΗΕ, την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως προσπαθεί να αναδείξει ως αναμφισβήτητο το ρεπορτάζ της – μπορεί να είναι και έτσι – για ένα σχέδιο που θα εξελιχθεί μέσα στην Ε.Ε. ως μία χαλαρή συνομοσπονδία με κύρια χαρακτηριστικά μίας λύσης δύο κρατών. Καμία αναφορά από τον καλό συντάκτη στο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το οποίο η χώρα έχει ενταχθεί στην Ε.Ε., απόλυτη αδιαφορία για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που απέρριψε το σχέδιο Ανάν, στο οποίο φαίνεται να πατά ακόμη το άρθρο της βρετανικής εφημερίδας.

Αξιοπρόσεκτο στοιχείο της βρετανικής απόστασης από την ενεργή Ε.Ε., η εμφανής φλεγματική παράβλεψη της επιτυχέστατης κυπριακής προεδρίας, αλλά και των σταθερών δηλώσεων του Προέδρου της Κύπρου για λύση του Κυπριακού στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, με εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και προσαρμογή στις αρχές του ΟΗΕ, του οποίου η Κύπρος είναι μέλος ως ενιαίο κράτος.

Ο διακαής πόθος λύσης, πέρα από τις προβλέψεις του κυπριακού συντάγματος, αποτελεί απαράδεκτη παρέμβαση δημοσιογράφων σε θέματα κυριαρχίας ανεξάρτητου κράτους, που δημιουργεί προσδοκίες σε κάθε αυθαίρετο και αυταρχικό ηγέτη.

Τα τρία μείζονα προβλήματα

Όταν η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ δικαίως ανησυχούν για την κυριαρχία της Ουκρανίας, δεν μπορεί να δημοσιεύονται αναλύσεις που επισημαίνουν την επεξεργασία κειμένων για το μέλλον της Κύπρου χωρίς να αναδεικνύουν τη διαρκή παρανομία της τουρκικής εισβολής, τη στρατιωτική κατοχή μέρους της κυπριακής επικράτειας και τη βιαιότατη διεκδίκηση λύσης δύο κρατών εις βάρος μίας κυρίαρχης, ανεξάρτητης χώρας – μέλους της Ε.Ε. και του ΟΗΕ.

Αμέσως όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στο Βίλνιους, ορίζοντας τη νέα ρότα των ελληνοτουρκικών προοπτικών, και κυρίως μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών, υπογραμμίστηκε ότι τα τρία μείζονα προβλήματα που θα ταλαιπωρήσουν τη θετική ατζέντα και τις πολιτικές συνομιλίες δεν θα ήταν η δυσκολία των θαλασσίων ζωνών, αλλά το μειονοτικό, το Κυπριακό και η προοπτική της σχέσης Ε.Ε. – Τουρκίας.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι τα θέματα που παραδοσιακά προσδιορίζουν τις συνομιλίες Ελλάδος – Τουρκίας δεν διαφοροποιούνται. Η Τουρκία και στα τρία θέματα αμφισβητεί την ευρωπαϊκή βάση τους προσβάλλοντας τη σημασία που αποκτούν οι συνομιλίες επειδή γίνονται στο πλαίσιο της Ε.Ε. Από την αρχή η Άγκυρα ζήτησε να μην προβάλλεται η ευρωπαϊκή διάσταση, που λειτουργεί ως πλεονέκτημα για την Ελλάδα.

Η Τουρκία ποτέ δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις της Ε.Ε., ώστε να προχωρήσει η ένταξή της, που ως άμεσο θετικό αποτέλεσμα θα είχε άρση όλων των διμερών εμποδίων μέσα από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα, που συμπεριλαμβάνει και διμερή συμφέροντα κρατών – μελών, υποψηφίων προς ένταξη χωρών, αλλά και τρίτων χωρών που συνδέονται με την Ε.Ε.

Μακρά προεκλογική περίοδος

Τα δημοσιεύματα, οι αναλύσεις, οι απόψεις των ειδικών απεσταλμένων του ΟΗΕ και της Ε.Ε. προσφέρουν στον παραμερισμό των αντιθέσεων όταν κατορθώνουν να συγκεράσουν πολλές και διαφορετικές απόψεις, που εκκινούν από διαφορετικούς πολιτικούς και γεωστρατηγικούς χώρους με μοναδική επιδίωξη τη σύγκλιση για εξασφάλιση ευρύτερης σταθερότητας και ασφάλειας στην περιφέρεια, συνθέτοντας τη διευρυμένη προσδοκία για διεθνή ειρήνη.

Ο πολιτικός κόσμος στη χώρα μας επιλέγει να εισέλθει σε μία μακρά προεκλογική περίοδο. Η δημοκρατία δεν θίγεται από την ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα σημαντικά θέματα, όσο μακρόσυρτη και αν θεωρείται η πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση ακόμη και οκτώ μήνες πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Εξάλλου ό,τι απασχολεί την κοινή γνώμη αποτελεί συνεχή συζήτηση στο Κοινοβούλιο της χώρας.

Οι εκκρεμότητες, οικονομικές, κοινωνικές, ιδεολογικές, μέσα από τη δημόσια συζήτηση ωριμάζουν και διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων ή «σαπίζουν» ως μη έχουσες αντικείμενο, συμβάλλοντας και πάλι στη λήψη δημοκρατικών αποφάσεων, ακόμη και ύστερα από έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Το δημοκρατικό μας σύστημα συνθέτει απόψεις, απορρίπτει ακρότητες, αξιολογεί κατά βούληση των ψηφοφόρων τον λαϊκισμό.

Όταν το εκλογικό σώμα επιλέγει την κυβέρνησή του, κανένας δεν δικαιούται να χαρακτηρίζει τους ψηφοφόρους ανώριμους επειδή εκφράστηκαν με τον τρόπο τους. Το σφάλμα των αναλυτών να καταφεύγουν σε αφορισμούς δεν συμβάλλει στην εξέλιξη της δημοκρατικής διαδικασίας. Μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται στην αντίληψη των εσωτερικών και διεθνών γεγονότων όταν η ανάλυση παρεμβαίνει στα αποτελέσματα άλλων χωρών, θεωρώντας ότι οι εκλογείς σε ένα κράτος έξω από την επικράτειά μας δεν διαθέτουν ενσυνείδηση και δημοκρατική ευαισθησία επειδή επιλέγουν τους ηγέτες που δεν μας αρέσουν.

Η αλήθεια για τους S-400

Η Ελλάδα μετά τη σύνοδο της Άγκυρας αποκόμισε πολιτικά πλεονεκτήματα που ενισχύουν περισσότερο τον ρόλο της στην περιοχή. Οι πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν αναβάθμιση στον εσωτερικό πολιτικό στίβο ή διατήρηση της πολιτικής τους κυριαρχίας οφείλουν να επεξεργαστούν με πραγματικά στοιχεία ό,τι έχει διαμειφθεί και αποφασιστεί στο ΝΑΤΟ.

Οι συνεχιζόμενες φοβικές αναλύσεις σεβαστών καθηγητών, δημοσιογράφων, πολιτικών, αποστράτων και αφυπηρετησάντων διπλωματών αποτελούν διάσταση της πραγματικότητάς μας, αλλά προβληματίζουν ιδιαιτέρως όταν αποσυνδέονται από την πραγματικότητα των διεθνών σχέσεων.

Πάντοτε γνωρίζαμε, και υπήρξαμε αυτήκοοι αποδέκτες ρωσικής δήλωσης, σε ανύποπτο χρόνο, ότι η Μόσχα, από τη στιγμή που εισέπραξε το αντίτιμο για την αγορά των δύο συστημάτων S-400 δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία με τη συμπεριφορά της στο ΝΑΤΟ, στις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ, για το αν θα χρησιμοποιήσει, θα αποθηκεύσει ή θα προωθήσει σε τρίτη χώρα τα αντιαεροπορικά συστήματα που αγόρασε.

Ταυτόχρονα υπογραμμιζόταν με ένταση ότι δεν θα δεχθεί επιστροφή από την Τουρκία των οπλικών συστημάτων. Οι ΗΠΑ, όταν απέβαλαν την Τουρκία από το πρόγραμμά F-35, συμπαραγωγή και αγορά, υπογράμμισαν ότι θα αρθούν οι περιορισμοί προς την Τουρκία μόνο αν οι S-400 επιστραφούν στη Ρωσία.

Το σημαντικό σημείο που επιβάλλει η νομοθεσία των ΗΠΑ, ως ανυποχώρητη απαίτηση προς την Τουρκία, δεν επιτρέπεται να αμβλύνεται από αυθαίρετες υποθέσεις αναλυτών στην Ελλάδα, στην Άγκυρα και στην Ουάσιγκτον, που θολώνουν την ξεκάθαρη θέση και απαίτηση των Αμερικανών νομοθετών.

Κυπριακό μόνο στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Η ένταση των πολιτικών εσωτερικών μας αναζητήσεων δεν επιτρέπεται να μετατοπίζει το βάρος των απαιτήσεών μας από την επιταγή της αμερικανικής νομοθεσίας για επιστροφή των τουρκικών S-400 στη Ρωσία, από την υποχρέωση όλων να συζητηθεί το Κυπριακό μόνο στο πλαίσιο της Ε.Ε., με εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλο το νησί, με σεβασμό στο σύνταγμα της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος, ενιαίο κράτος, με σύνταγμα που προβλέπει αυξημένες αρμοδιότητες στην περιφέρεια και τους δήμους, εφαρμόζει ό,τι ακριβώς επιτάσσει η Ευρώπη των περιφερειών, με σεβασμό στο σύνταγμα των κρατών – μελών.

Κανένα καταστατικό διεθνούς, υπερεθνικού ή άλλου οργανισμού δεν μπορεί να συγκρούεται με το σύνταγμα των κυρίαρχων κρατών που διοικούνται δημοκρατικά.

Καμία πρόταση δεν μπορεί να συγκρούεται με την εκφρασμένη επιθυμία των κυρίαρχων λαών που έχουν αποφασίσει να λειτουργούν ως ενιαία κράτη στο διεθνές σύστημα, απορρίπτοντας κάθε σχεδιασμό που γίνεται στα γραφεία διεθνών υπαλλήλων, κυρίως όταν παραβλέπονται αποτελέσματα σημαντικών δημοψηφισμάτων με τα οποία απορρίπτονται με ισχυρή πλειοψηφία μεθοδεύσεις αλλαγής του πολιτειακού τους συστήματος προς ομοσπονδία, συνομοσπονδία, χαλαρή ομοσπονδία με χαρακτηριστικά δύο κρατών.

* Ο Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου είναι πρέσβης ε.τ.

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