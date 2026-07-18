Ευγενία Νιάρχου: Γιόρτασε τα 40ά της γενέθλια στην Τήνο – Το παραμυθένιο δείπνο και οι λαμπεροί καλεσμένοι (Photos)

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Την Τήνο, για να γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια, επέλεξε η Ευγενία Νιάρχου.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων διοργάνωσε ένα παραμυθένιο δείπνο δίπλα στη θάλασσα, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό.

Δίπλα της, σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά, βρέθηκαν μέλη της οικογένειάς της και αγαπημένοι φίλοι.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Margherita Missoni, η Bianca Brandolini, η Τατιάνα Σάντο Ντομίνγκο, σύζυγος του Αντρέα Κασιράγκι, η πρέσβειρα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Λένα Οικονομίδη Γκέρτσου, καθώς και ο συνιδρυτής και Chief Brand Officer του οίκου πολυτελούς μόδας DUNDAS, Evangelo Bousis.

Από αυτή τη σημαντική δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα αδέλφια της, Σταύρος Νιάρχος και Τέο Νιάρχος. Ο Σταύρος έδωσε το «παρών» μαζί με τη σύζυγό του, Ντάσα Ζούκοβα, ενώ ο Τέο συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Καμίλ Ρόου. Το ζευγάρι, μάλιστα, πρόσφατα απέκτησε το πρώτο του παιδί.

Στιγμιότυπα από τη γιορτή δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Margherita Missoni. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το καθιερωμένο ετήσιο προσκύνημά μας στα ελληνικά ιερά για την Ιφιγένειά μας», συνοδεύοντας τις φωτογραφίες από τη βραδιά που έκλεψε τις εντυπώσεις.

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