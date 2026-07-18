search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 12:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.07.2026 10:40

Ευγενία Νιάρχου: Γιόρτασε τα 40ά της γενέθλια στην Τήνο – Το παραμυθένιο δείπνο και οι λαμπεροί καλεσμένοι (Photos)

18.07.2026 10:40
eygenia_niarxou_tinos_gene8lia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την Τήνο, για να γιορτάσει τα 40ά της γενέθλια, επέλεξε η Ευγενία Νιάρχου.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια κοσμημάτων διοργάνωσε ένα παραμυθένιο δείπνο δίπλα στη θάλασσα, σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό.

Δίπλα της, σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά, βρέθηκαν μέλη της οικογένειάς της και αγαπημένοι φίλοι.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Margherita Missoni, η Bianca Brandolini, η Τατιάνα Σάντο Ντομίνγκο, σύζυγος του Αντρέα Κασιράγκι, η πρέσβειρα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Λένα Οικονομίδη Γκέρτσου, καθώς και ο συνιδρυτής και Chief Brand Officer του οίκου πολυτελούς μόδας DUNDAS, Evangelo Bousis.

Από αυτή τη σημαντική δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα αδέλφια της, Σταύρος Νιάρχος και Τέο Νιάρχος. Ο Σταύρος έδωσε το «παρών» μαζί με τη σύζυγό του, Ντάσα Ζούκοβα, ενώ ο Τέο συνοδευόταν από τη σύντροφό του, Καμίλ Ρόου. Το ζευγάρι, μάλιστα, πρόσφατα απέκτησε το πρώτο του παιδί.

Στιγμιότυπα από τη γιορτή δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Margherita Missoni. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το καθιερωμένο ετήσιο προσκύνημά μας στα ελληνικά ιερά για την Ιφιγένειά μας», συνοδεύοντας τις φωτογραφίες από τη βραδιά που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Νέα δημόσια εμφάνιση για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Σε γάμο με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου (Photos)

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναπολεί το περσινό καλοκαίρι: Οι βουτιές και τα «ακροβατικά» με τον Γιώργο Γεροντιδάκη (Video)

Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών η Σίλα Γκέντζογλου, η Τουρκάλα τραγουδίστρια που είχε κάνει ντουέτο με τον Αργυρό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsimento_kipseli_lekkas
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

dolofonia 20hronou
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς και τις δηλώσεις Μαλτέζου

seismos_kriit
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

kinisi kifisos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό έως την 1η Σεπτεμβρίου – Ποιες ώρες μειώνονται οι λωρίδες λόγω έργων (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 31χρονος που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο – Οδηγούσε μεθυσμένος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

media mouse entos
MEDIA

Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 12:38
tsimento_kipseli_lekkas
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

dolofonia 20hronou
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς και τις δηλώσεις Μαλτέζου

seismos_kriit
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

1 / 3