Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 20 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Κατά την περίοδο 20 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου, θα καταβληθούν 68.624.793,37ευρώ σε 80.169 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
Διαβάστε επίσης:
Τουρισμός 2026: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα σε αφίξεις και έσοδα – Η «ακτινογραφία» της ανόδου
Με ηλεκτρονικό «σαφάρι» μετά τις δηλώσεις η ΑΑΔΕ ψάχνει λάθη και αδήλωτα εισοδήματα χιλιάδων φορολογουμένων
Ταμείο Ανάκαμψης: Τέλος τα «πακέτα», έρχεται η επενδυτική «ξηρασία» από το 2027
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.