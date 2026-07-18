Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 20 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κατά την περίοδο 20 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου, θα καταβληθούν 68.624.793,37ευρώ σε 80.169 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).

Από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

17.000.000 ευρώ σε 28.000δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 17.000δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.800.000 ευρώ σε 3.100δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε επίσης:

Τουρισμός 2026: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα σε αφίξεις και έσοδα – Η «ακτινογραφία» της ανόδου

Με ηλεκτρονικό «σαφάρι» μετά τις δηλώσεις η ΑΑΔΕ ψάχνει λάθη και αδήλωτα εισοδήματα χιλιάδων φορολογουμένων

Ταμείο Ανάκαμψης: Τέλος τα «πακέτα», έρχεται η επενδυτική «ξηρασία» από το 2027



