Τουρισμός 2026: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα σε αφίξεις και έσοδα – Η «ακτινογραφία» της ανόδου

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Με το «δεξί» συνεχίζει να κινείται η τουριστική βιομηχανία της χώρας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως η βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας. Τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάιο, σε συνδυασμό με την πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση (Q2 2026) της European Travel Commission (ETC), δείχνουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο αντέχει στις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις, αλλά καταγράφει επιδόσεις-ρεκόρ, αφήνοντας πίσω παραδοσιακούς ανταγωνιστές, όπως η Ιταλία.

Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή βιτρίνα των αριθμών, κρύβονται νέες καταναλωτικές συμπεριφορές και οικονομικές ισορροπίες που διαμορφώνουν την επόμενη μέρα του κλάδου.

Ο Μάιος των 4 εκατομμυρίων και το «άλμα» της 5ετίας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Μάιος έκλεισε με θετικό πρόσημο, καθώς τα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και τα καταλύματα σύντομης διαμονής υποδέχθηκαν περισσότερους από 4 εκατομμύρια επισκέπτες, με τις διανυκτερεύσεις να ξεπερνούν τα 15,8 εκατομμύρια (αύξηση +2,9% στις αφίξεις και +2,7% στις διανυκτερεύσεις σε σχέση με πέρυσι).

Ο ξένος παράγοντας παραμένει ο απόλυτος αιμοδότης:

Οι ξένοι επισκέπτες αντιστοιχούν στο 82% των αφίξεων και σχεδόν στο 90% των διανυκτερεύσεων.

Θετικό σήμα έστειλε και η εγχώρια αγορά, με τους Έλληνες ταξιδιώτες να σημειώνουν άνοδο 2,5% στις αφίξεις.

Η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σταθερά στις 4 ημέρες.

Αυτή η δυναμική δεν είναι συγκυριακή. Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP CRIF, τα συνολικά έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 3, 4 και 5 αστέρων παρουσίασαν εντυπωσιακό μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 21% την περίοδο 2021-2025, αποτυπώνοντας τη διαρκή αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Στην κορυφή της Ευρώπης: Το ελληνικό παράδοξο με την Ιταλία

Τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία, όμως, έρχονται από το εξωτερικό. Στην έκθεση “European Tourism: Trends & Prospects” της ETC για το πρώτο πεντάμηνο (Ιανουάριος – Μάιος 2026), η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στην αύξηση της διεθνούς τουριστικής κίνησης.

Η χώρα μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων στην Ευρώπη με +38,3%, αφήνοντας κατά πολύ πίσω της την Ιταλία (+21,1%) και τη Μάλτα (+16%).

Εκεί όμως που η διαφορά γίνεται χαώδης, είναι στα έσοδα:

Στην Ελλάδα, η ταξιδιωτική δαπάνη εκτοξεύθηκε στο +64,3%, ρυθμός που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των αφίξεων.

Αντίθετα, στην Ιταλία, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 21,1%, τα έσοδα ενισχύθηκαν μόλις κατά 4,3%.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα καταφέρνει να προσελκύσει ταξιδιώτες που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα, ή ότι η αύξηση των τιμών στις τουριστικές υπηρεσίες έχει μετακυλιστεί με επιτυχία στα τελικά έσοδα, αυξάνοντας τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη.

Αλλαγή συμπεριφοράς: Επιλεκτικοί τουρίστες με «εύθραυστη» τσέπη

Παρά τα χαμόγελα για τα ρεκόρ, η έκθεση της ETC κρούει ένα καμπανάκι για το μέλλον που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Οι οικονομικές πιέσεις στην Ευρώπη (ακρίβεια, ενεργειακό κόστος) έχουν καταστήσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη ιδιαίτερα εύθραυστη.

Ναι μεν τα ταξίδια παραμένουν προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους, όμως ο τρόπος που ταξιδεύουν αλλάζει. Οι καταναλωτές γίνονται πλέον πιο επιλεκτικοί, ζυγίζουν εξονυχιστικά τη σχέση ποιότητας – τιμής (value for money), αναζητούν την ασφάλεια, την εύκολη πρόσβαση και συχνά επιλέγουν προορισμούς πιο κοντά στην κατοικία τους.

Φαίνεται ότι ο ελληνικός τουρισμός δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και οδηγεί την κούρσα στην Ευρώπη. Το μεγάλο στοίχημα για το δεύτερο μισό του 2026 και το μέλλον είναι να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία: να παραμείνει η Ελλάδα ελκυστική και ποιοτική, χωρίς οι αυξημένες τιμές και η ακρίβεια να διώξουν τον «ψαγμένο» και πλέον επιλεκτικό Ευρωπαίο τουρίστα.

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