search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 12:41
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.07.2026 09:30

Νέα δημόσια εμφάνιση για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Σε γάμο με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου (Photos)

18.07.2026 09:30
messaropoulou-mylonakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στον γάμο αγαπημένων τους προσώπων έδωσαν το «παρών» η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης.

To ζευγάρι πόζαρε σε αγκαλιασμένο και χαμογελαστό σε κτήμα στα Σπάτα, όπου ακολούθησε το γλέντι.

Η νέα έξοδος για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ έρχεται μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τους νεόνυμφους και με άλλους φίλους και καλεσμένους.

Διαβάστε επίσης:

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναπολεί το περσινό καλοκαίρι: Οι βουτιές και τα «ακροβατικά» με τον Γιώργο Γεροντιδάκη (Video)

Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών η Σίλα Γκέντζογλου, η Τουρκάλα τραγουδίστρια που είχε κάνει ντουέτο με τον Αργυρό

Μοίρασε… εγκεφαλικά η Τζένιφερ Λόπεζ με το σόου της στους Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsimento_kipseli_lekkas
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

dolofonia 20hronou
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς και τις δηλώσεις Μαλτέζου

seismos_kriit
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

kinisi kifisos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό έως την 1η Σεπτεμβρίου – Ποιες ώρες μειώνονται οι λωρίδες λόγω έργων (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 31χρονος που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο – Οδηγούσε μεθυσμένος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

media mouse entos
MEDIA

Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 12:40
tsimento_kipseli_lekkas
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

dolofonia 20hronou
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς και τις δηλώσεις Μαλτέζου

seismos_kriit
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

1 / 3