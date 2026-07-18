Νέα δημόσια εμφάνιση για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Σε γάμο με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου (Photos)

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Στον γάμο αγαπημένων τους προσώπων έδωσαν το «παρών» η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης.

To ζευγάρι πόζαρε σε αγκαλιασμένο και χαμογελαστό σε κτήμα στα Σπάτα, όπου ακολούθησε το γλέντι.

Η νέα έξοδος για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ έρχεται μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τους νεόνυμφους και με άλλους φίλους και καλεσμένους.

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