Νέα δημόσια εμφάνιση για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Σε γάμο με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου (Photos)

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Στον γάμο αγαπημένων τους προσώπων έδωσαν το «παρών» η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης.
To ζευγάρι πόζαρε σε αγκαλιασμένο και χαμογελαστό σε κτήμα στα Σπάτα, όπου ακολούθησε το γλέντι.
Η νέα έξοδος για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ έρχεται μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του.
Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε με τους νεόνυμφους και με άλλους φίλους και καλεσμένους.
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