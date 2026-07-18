search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 12:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.07.2026 11:23

Αποζημίωση 20.000 ευρώ σε γιατρό του ΕΣΥ για εργασιακή εξουθένωση

18.07.2026 11:23
giatros

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ σε πρώην διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής νοσοκομείου της Κρήτης για την υποβολή της σε σοβαρή σωματική και ψυχική εξουθένωση εξαιτίας των συνθηκών εργασίας.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή της γιατρού, κρίνοντας ότι υπέστη ηθική βλάβη από παραλείψεις της διοίκησης του νοσοκομείου παρά τα απανωτά της αιτήματα.

Το δικαστήριο συμπέρανε ότι αυτή η παρατεταμένη στάση της διοίκησης επέδρασε καθοριστικά στην εμφάνιση συνδρόμου εργασιακής εξουθένωσης (burn out) και τελικά στην παραίτησή της από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μετά από δύο δεκαετίες υπηρεσίας.

Όπως έχουν καταγγείλλει δεκάδες σωματεία νοσοκομειακών γιατρών της χώρας και σύμφωνα και με αυτή την υπόθεση, η γιατρός εργαζόταν επί μακρό χρονικό διάστημα με συνεχείς 24ωρες εφημερίες, καλύπτοντας ταυτόχρονα πολλαπλές δομές του νοσοκομείου, χωρίς να λαμβάνει τις προβλεπόμενες άδειες.

Παρά τις επανειλημμένες αναφορές και τα υπηρεσιακά έγγραφα με τα οποία επισήμαινε την έλλειψη προσωπικού και την επιβάρυνση της κλινικής, δεν υπήρξε, σύμφωνα με την απόφαση, ουσιαστική ανταπόκριση από τη διοίκηση.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ακόμα ότι οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό παρέμειναν χωρίς αντιμετώπιση, ενώ αντί να ληφθούν μέτρα αποσυμφόρησης, η γιατρός συνέχισε να επωμίζεται ακόμα περισσότερα καθήκοντα μέσω διαδοχικών υπηρεσιακών εντολών.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας είχαν άμεσες συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία της, επηρεάζοντας παράλληλα την επαγγελματική της πορεία και οδηγώντας την στην αποχώρηση από το ΕΣΥ. Οι δικαστές έκριναν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση στοιχειοθετείται ακόμη και εξαναγκασμός σε παραίτηση, καθώς η παραμονή της στην εργασία υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες είχε καταστεί πρακτικά αδύνατη.

Διαβάστε επίσης:

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με δύο μηχανάκια – Διασωληνώθηκε νεαρός άνδρας

Ανοικτά αύριο τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsimento_kipseli_lekkas
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

dolofonia 20hronou
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς και τις δηλώσεις Μαλτέζου

seismos_kriit
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

kinisi kifisos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό έως την 1η Σεπτεμβρίου – Ποιες ώρες μειώνονται οι λωρίδες λόγω έργων (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 31χρονος που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο – Οδηγούσε μεθυσμένος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

media mouse entos
MEDIA

Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 12:40
tsimento_kipseli_lekkas
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

dolofonia 20hronou
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς και τις δηλώσεις Μαλτέζου

seismos_kriit
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

1 / 3