search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 12:41
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.07.2026 11:41

ΥΠΕΘΟΟ-ΑΑΔΕ: Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται και πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

18.07.2026 11:41
aade-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια σημαντική δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), σε εφαρμογή των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για το ιδιωτικό χρέος, όπως ψηφίστηκαν με τον Ν.5313/2026, καθορίζεται η διαδικασία για το πώς οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλλουν τμηματικά, σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.

Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων

• Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ

• Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023

• Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/04/2026

• Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)

• Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

• Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Ψηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026

Από πότε ισχύει η ρύθμιση

Με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00– 20:00.

• Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Ρυθμίσεις – Οφειλές / Αιτήσεις Ρύθμισης > Αίτηση Ρύθμισης > Ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή.

Διαβάστε επίσης:

Τουρισμός 2026: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα σε αφίξεις και έσοδα – Η «ακτινογραφία» της ανόδου

Με ηλεκτρονικό «σαφάρι» μετά τις δηλώσεις η ΑΑΔΕ ψάχνει λάθη και αδήλωτα εισοδήματα χιλιάδων φορολογουμένων

Ταμείο Ανάκαμψης: Τέλος τα «πακέτα», έρχεται η επενδυτική «ξηρασία» από το 2027

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsimento_kipseli_lekkas
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

dolofonia 20hronou
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς και τις δηλώσεις Μαλτέζου

seismos_kriit
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

kinisi kifisos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό έως την 1η Σεπτεμβρίου – Ποιες ώρες μειώνονται οι λωρίδες λόγω έργων (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 31χρονος που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο – Οδηγούσε μεθυσμένος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

media mouse entos
MEDIA

Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 12:40
tsimento_kipseli_lekkas
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

dolofonia 20hronou
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς και τις δηλώσεις Μαλτέζου

seismos_kriit
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

1 / 3