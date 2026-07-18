Κρήτη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κίσσαμο

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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε, νωρίτερα το Σαββάτο, στην τοπική κοινότητα Πλοκαμιάνα Κισσάμου Χανίων, χάρη στην άμεση ενεργοποίηση των πυροσβεστών.
Η φωτιά, που έκανε το 112 να ηχήσει, εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο έσπευσαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και δύο ελικόπτερα που παραμένουν στην περιοχή για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.
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