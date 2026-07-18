Κρήτη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κίσσαμο

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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε, νωρίτερα το Σαββάτο, στην τοπική κοινότητα Πλοκαμιάνα Κισσάμου Χανίων, χάρη στην άμεση ενεργοποίηση των πυροσβεστών.

Η φωτιά, που έκανε το 112 να ηχήσει, εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και δύο ελικόπτερα που παραμένουν στην περιοχή για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

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