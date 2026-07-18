Θεσσαλονίκη: Η στιγμή του φονικού τροχαίου στη Σταυρούπολη – Νεκρός ο 23χρονος μοτοσικλετιστής (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου, στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο σε διασταύρωση της περιοχής, με αποτέλεσμα ο νεαρός αναβάτης να εκσφενδονιστεί και να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Παπανικολάου, υπέκυψε στα τραύματά του.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου κινούνταν από τον παράδρομο και εισήλθε στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη έχοντας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πράσινο σηματοδότη.

Την ίδια στιγμή, ο μοτοσικλετιστής κινούνταν επί της οδού Λαγκαδά και διέσχιζε κάθετα τη διασταύρωση, επίσης με πράσινο φανάρι, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο ανάβουν ταυτόχρονα οι πράσινοι σηματοδότες για τις δύο κατευθύνσεις. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από την Τροχαία.

Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ

Στο σημείο βρισκόταν ήδη μονάδα του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση άλλου περιστατικού, γεγονός που επέτρεψε την άμεση επέμβαση των διασωστών, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση.

Οι διασώστες διασωλήνωσαν τον βαριά τραυματισμένο μοτοσικλετιστή επί τόπου και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ελεύθερος ο οδηγός του ΙΧ

Ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη μετά το δυστύχημα, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση και η διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί η αρμόδια Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Κρήτη: Συνελήφθη ο 57χρονος που τραυμάτισε με ψαλίδι 65χρονο έπειτα από καβγά

Μεσσηνία: Πρόεδρος κοινότητας και πυροσβέστης έβαζαν φωτιές – Τρεις συλλήψεις



