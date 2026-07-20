Φωτιά στο Μάτι: Προσφυγή συγγενών θυμάτων για ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη  

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Προσφυγή στον Άρειο Πάγο κατέθεσαν μέλη του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων Ματιού για ομαδικό τάφο που φέρεται να εντοπίστηκε σε Νέα Μάκρη.

Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι στον τάφο πετάχτηκαν υπολείμματα σορών και αταυτοποίητα μέλη που ανήκουν στα 104 θύματα της φονικής πυρκαγιάς.

Ζητούν να διερευνηθεί:

O χώρος ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης

Η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης,

Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για την ταυτοποίηση και παράδοση σορών, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία,

Η ύπαρξη και αξιολόγηση ψηφιακών αποδεικτικών μέσων και κάθε άλλου στοιχείου που ενδέχεται να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η αναφορά ζητεί και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν από την έρευνα, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων ανακριτικών και πραγματογνωμοσυνικών ενεργειών κατά την κρίση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

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