Φωτιά στο Μάτι: Προσφυγή συγγενών θυμάτων για ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη  

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Προσφυγή στον Άρειο Πάγο κατέθεσαν μέλη του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων Ματιού για ομαδικό τάφο που φέρεται να εντοπίστηκε σε Νέα Μάκρη.
Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι στον τάφο πετάχτηκαν υπολείμματα σορών και αταυτοποίητα μέλη που ανήκουν στα 104 θύματα της φονικής πυρκαγιάς.
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