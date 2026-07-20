Συνεχίζεται αύριο η δίκη για τα Τέμπη: Το φραστικό επεισόδιο Πλακιά-Καρυστιανού και οι κατηγορίες για απόπειρα παρέλκυσης της δίκης από την υπεράσπιση

Takeaways by to pontiki AI Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας ξεκίνησαν τις τοποθετήσεις τους σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης.

Οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι τα αιτήματα αναβολής και οι ενστάσεις ακυρότητας υποβάλλονται προσχηματικά με σκοπό την αδικαιολόγητη παρέλκυση της δίκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του Νίκου Πλακιά εντός της δικαστικής αίθουσας.

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε τη δίκη κουτσουρεμένη και εξέφρασε την ανησυχία της για τις προσπάθειες καθυστέρησης της εκδίκασης της υπόθεσης.

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συνεχίζονται αύριο, ενώ η τελευταία δικάσιμος πριν από τη διακοπή του Αυγούστου έχει οριστεί για την Τρίτη.

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Ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για την αναβολή της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος.

Η εισαγγελέας πρότεινε νωρίτερα να απορριφθούν τα αιτήματα αναβολής, οι ενστάσεις ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συνήγοροι συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το αίτημα για αναβολή υποβάλλεται «προσχηματικά» σε μια προσπάθεια «παρέλκυσης της δίκης».

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συνεχίζονται αύριο για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Υπενθυμίζεται πως απομένουν τρεις συνεδριάσεις πριν τη διακοπή του Αυγούστου. Τελευταία δικάσιμος είναι η Τρίτη 28 Ιουλίου.

Φραστικό επεισόδιο μεταξύ Καρυστιανού και Πλακιά

Φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και του Νίκου Πλακιά.

Ο Νίκος Πλακιάς μίλησε με ύφος στην Μαρία Καρυστιανού, με την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία να απαντά «με εσένα θα ασχολούμαι;».

Βγαίνοντας από το δικαστήριο η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε το επεισόδιο με τον κ. Πλακιά κια το απέδωσε στην κούραση «δεν είναι καθόλου ευχάριστο να βρίσκονται στο δικαστήριο».

Η ίδια χαρακτήρισε τη δίκη «κουτσουρεμένη» δίκη, επειδή δεν έχει συμπεριληφθεί το ζήτημα του πύρινου μανιταριού που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση. «Εμένα η κόρη μου κάηκε ζωντανή. Όπως καταλαβαίνεται αυτό είναι κάτι που δεν το ξεχνώ. Ήταν κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο, πολύ μικρό, όλα καλά».

Σχολιάζοντας το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης να αναβληθεί η δίκη είπε ότι κάποιοι επιχειρούν να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο την εκδίκαση της υπόθεσης και να απομακρυνθεί το θέμα των Τεμπών από την επικαιρότητα και αφετέρου ότι η Δικαιοσύνη φαίνεται να διαχειρίζεται διαφορετικά τις υποθέσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε επίσης στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάζονται στη Βουλή, λέγοντας ότι βλέπουμε να γίνονται αναφορές στον κ. Βορίδη, να απειλεί -όπως είπε- ότι «αν βγει να μιλήσει θα πάρει κόσμο μαζί του», χωρίς τελικά να καλείται να λογοδοτήσει. Αναφέρθηκε ακόμη στον κ. Γεωργιάδη, σημειώνοντας ότι είχε δηλώσει πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να ασχολείται με άλλα ζητήματα και να αφήνει την ελληνική Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, προσθέτοντας ότι τώρα, όπως είπε, υποστηρίζονται τα ακριβώς αντίθετα.

«Δικαιοσύνη είναι μία, οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι και η προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών είναι αναφαίρετο δικαίωμα», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην πρόταση της εισαγγελέως, σημειώνοντας ότι τοποθετήθηκε, κατά την άποψή της, σωστά, κρίνοντας ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί για αναβολή της υπόθεσης που αφορά την ΕΡΓΟΣΕ, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον αναμένει την απόφαση της προέδρου του δικαστηρίου.

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