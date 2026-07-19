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19.07.2026 13:24

Πρίγκιπας Χάρι: Εμφάνιση-έκπληξη στο κόκκινο χαλί στη Νέα Υόρκη χωρίς τη Μέγκαν στο πλευρό του

19.07.2026 13:24
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Μια απρόσμενη εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρίγκιπας Χάρι στη Νέα Υόρκη, όπου έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση του περιοδικού Time για τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον αθλητισμό.

Ο δούκας του Σάσεξ περπάτησε στο κόκκινο χαλί χωρίς τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και φάνηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος απέναντι στους φωτογράφους. Μάλιστα, με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε πως ήταν οι «πιο ευγενικοί» που είχε συναντήσει ποτέ, προκαλώντας χαμόγελα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.

Η παρουσία του Χάρι στην εκδήλωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχε μια συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, και τη βασίλισσα Καμίλα στο Highgrove House, την εξοχική κατοικία του μονάρχη στο Γκλόστερσαϊρ. Στη συνάντηση βρέθηκαν επίσης η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, το περιοδικό Time αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή του πρίγκιπα Χάρι στους Αγώνες Invictus, έναν διεθνή αθλητικό θεσμό που δημιουργήθηκε με στόχο να στηρίξει την αποκατάσταση και την επανένταξη τραυματιών, ασθενών και βετεράνων των ενόπλων δυνάμεων μέσα από τον αθλητισμό.

Η ιδέα για τους Invictus Games γεννήθηκε το 2013, όταν ο Χάρι, έχοντας υπηρετήσει για δέκα χρόνια στον βρετανικό στρατό, παρακολούθησε τους Warrior Games στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμπνεύστηκε από τη δύναμη και την επιμονή των συμμετεχόντων.

Οι πρώτοι Αγώνες Invictus πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο το 2014 και ακολούθησαν διοργανώσεις σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου, όπως το Ορλάντο, το Τορόντο, το Σίδνεϊ, η Χάγη, το Ντίσελντορφ και το Βανκούβερ-Γουίστλερ. Η επόμενη διοργάνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

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