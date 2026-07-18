Κολωνός: Επιτέθηκε με φαλτσέτα μετά από καβγά μέσα σε φούρνο και διέφυγε προκαλώντας τροχαίο

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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στον Κολωνό, όταν ένας 59χρονος λογομάχησε με έναν άνδρα σε φούρνο και τον τραυμάτισε με φαλτσέτα.
Ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του και διέφυγε. Λίγο αργότερα στην οδό Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας, το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο 26χρονος οδηγός της μηχανής.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.
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