Podcast – Πάνος Δημάκης: «Κέρδισα πολλά χρήματα ως παίκτης τηλεπαιχνιδιών»

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Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα το καινούριο μυθιστόρημα του Πάνου Δημάκη με τίτλο «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Με αυτή την αφορμή, μίλησε στο topontiki.gr.

Ο Πάνος Δημάκης μεγάλωσε στο Άστρος Αρκαδίας και ζει στην Αθήνα, όπου σπούδασε Αγγλική Φιλολογία. Δούλεψε για 18 μήνες ως μεταφραστής στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Έχει μεταφράσει τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Καπετάν Μιχάλης» και «Ο Ανήφορος» στα αγγλικά, καθώς και αφηγήματα και θεατρικά έργα από τα αγγλικά και τα ιταλικά. Εμφανίζεται στην εκπομπή γνώσεων του Mega Channel «The Chase» ως το Γεράκι. Είναι δημιουργός του podcast «Χίλιες και μία λέξεις» για την ελληνική γλώσσα και την ετυμολογία. Μιλάει 8 γλώσσες. Πραγματοποιεί σεμινάρια και εκπαιδεύσεις για τη μνήμη και τη γνώση σε πανεπιστήμια, εταιρικά event και συνέδρια. Έχει γράψει τα εξής βιβλία: «Ποσειδών», «Το ποτάμι των χιλίων τυφλών», το λεξικό «Το βερβενιώτικο ιδίωμα», το αγγλικό ετυμολογικό λεξικό «Etymolexicon», το βιβλίο ετυμολογίας «Χίλιες και μία λέξεις» και το μυθιστόρημα «Δεκαεπτά κλωστές», που μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

Σχετικά με την υπόθεση του βιβλίου, είναι η ιστορία μιας αριστοκρατικής οικογένειας της Κέρκυρας που ζει σε μια κρίσιμη στιγμή της ελληνικής Ιστορίας. Μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας της Ελλάδας. Ένα αληθινό έγκλημα που συγκλόνισε την υφήλιο πριν από 103 χρόνια. Το καλοκαίρι του 1923, ο Ιταλός στρατηγός Τελλίνι βρίσκεται στην Ήπειρο ως επικεφαλής της διεθνούς επιτροπής που έχει αναλάβει τη χάραξη των συνόρων Ελλάδας–Αλβανίας. Όταν η ιταλική αποστολή δολοφονείται σε ελληνικό έδαφος, η Ιταλία χρησιμοποιεί το γεγονός ως αφορμή για να απαιτήσει αποζημιώσεις και, πριν υπάρξει ουσιαστική ελληνική αντίδραση, βομβαρδίζει και καταλαμβάνει την Κέρκυρα. Η αφήγηση ζωντανεύει τα πραγματικά γεγονότα του άγριου εγκλήματος, του βομβαρδισμού και της ιταλικής κατοχής του νησιού, καθώς και το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο που εκτυλίσσεται στην Αθήνα και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το βιβλίο κινείται ανάμεσα στην ιστορική αφήγηση και την αμιγή μυθοπλασία, καθώς παρακολουθούμε τα όνειρα, τα πάθη, τους έρωτες και τις συγκρούσεις της κερκυραϊκής οικογένειας Ξιφογένη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της αναγνωσιμότητας που υπάρχει στη χώρα μας, ειδικά σε Έλληνες συγγραφείς. Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να μη συζητήσουμε και για την εκπομπή γνώσεων του Mega Channel «The Chase», στην οποία συμμετέχει ως το Γεράκι, και μας εξήγησε πολλές κρυφές λεπτομέρειες του παιχνιδιού.

Τέλος, παραδέχτηκε ότι, συμμετέχοντας για αρκετά χρόνια ως παίκτης τηλεπαιχνιδιών, αποκόμισε πολλά κέρδη.

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