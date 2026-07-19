Θεσσαλονίκη: 63χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στην Αγία Τριάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Νεκρή ανασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/7) από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη μία 63χρονη γυναίκα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού:
«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για την ανάσυρση 63χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Αλβανίας) χωρίς τις αισθήσεις της στη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε το θάνατό της.
Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής».
Διαβάστε επίσης:
Καλαμάτα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρησμούς στη Μεσσηνία – Τι υποστήριξαν
Εύβοια: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική από φωτιά στο Αλιβέρι – 112 για «ετοιμότητα»
Κοντά σε σπίτια η φωτιά στη Σαλαμίνα – 90 πυροσβέστες και τρία εναέρια στη «μάχη» με τις φλόγες, ήχησε το 112
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.