Αιχμηρός Μαρινάκης για Τσίπρα: Σαν αποτυχημένο reunion η εκδήλωση, παρωχημένη η συζήτηση

Απαξιωτικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, παρομοιάζοντάς την με «αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων» και ουσιαστικά δίνοντας τον τόνο για την κριτική που θα κάνει η κυβέρνηση στην «επιστροφή» του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Π. Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι ούτε χθες ούτε το τελευταίο διάστημα. Δεν είδα κανένα rebranding ούτε κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της παρουσίασης ούτε κατά την παρουσίαση. Περισσότερο έμοιαζε η χθεσινή εκδήλωση με ένα αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων. Γιατί αποτυχημένο; Γιατί όταν μετά από 10 – 20 χρόνια μαζευόμαστε παλιοί συμμαθητές, συμφοιτητές, το κυριότερο πράγμα που κάνουμε είναι και μια, με έντονα στοιχεία αυτοσαρκασμού, αυτοκριτική».

Και συνέχισε, λέγοντας ότι «reunion, όπου μαζεύονται μετά από χρόνια και μάλιστα μετά από δύο χρόνια -δεν είναι ότι έλειπε ο κ. Τσίπρας και πολλά χρόνια- όπου αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο ίδιος είναι, με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, με τους ίδιους πρωταγωνιστές -κάποιους τους έβαλε στον εξώστη βέβαια- να πει ότι τα είχε κάνει όλα καλά και ότι την επόμενη φορά θα τα κάνει πάλι όλα καλά, ε, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και πολύ την κοινωνία».

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «η συζήτηση αυτή θεωρώ ότι είναι παρωχημένη. Τα ίδια συνθήματα, τα ίδια μηνύματα, οι ίδιες διαχωριστικές γραμμές, δήθεν κάποιοι είναι οι προοδευτικοί, κάποιοι ανήκουν στην προοδευτική παράταξη και κάποιοι άλλοι είναι οπισθοδρομικοί. Το χουμε δει το έργο ξανά και ξανά και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον κ. Τσίπρα. Πάει μπροστά ο κόσμος, πάει μπροστά η κοινωνία, έχει προβλήματα προφανώς, τα οποία οφείλουμε και εμείς να επιλύουμε. Εμείς σε αυτή τη συζήτηση θα συμμετέχουμε».

«Επειδή μιλάμε για τον κ. Τσίπρα που είχε και παρελθόν στις καταλήψεις, θεωρώ ότι σημαντικότερη είδηση είναι, για παράδειγμα ότι μια κατάληψη στο ΑΠΘ έγινε βιβλιοθήκη και θέλουμε συνέχεια να μετατρέπουμε καταλήψεις σε βιβλιοθήκες και θέλουμε συνέχεια να πετυχαίνουμε τέτοιες μικρές, φαινομενικά, νίκες, που είναι πολύ μεγάλες, σε όλους τους τομείς, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, παντού. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό θέλει από εμάς ο κόσμος. Άρα, δεν έχει, νομίζω, καμία αξία να πούμε κάτι περισσότερο σε σχέση με κάτι το οποίο, ήδη, έχουμε απαντήσει πολλές φορές», σημείωσε.

Πάντως, ο Π. Μαρινάκης επισήμανε ότι «κανένας δεν φοβάται κανέναν, δεν είναι ζήτημα φόβου, αυτό είπα. Η πολιτική είναι ζήτημα εφαρμογής πολιτικών, πρότασης εναλλακτικών και αξιολόγησης από την κοινωνία. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο και κανένας αντίπαλος στο τέλος της ημέρας δεν φοβάται κι εμάς», ωστόσο, διερωτήθηκε αν «είδατε κάποιο νέο πρόσωπο, κάποιον άνθρωπο που η παρουσία του εκεί αποτελούσε είδηση, κάποιον άνθρωπο ο οποίος μέχρι πρότινος δεν πίστευε σε αυτόν τον πολιτικό που λέγεται Αλέξης Τσίπρας και ξαφνικά “είδε το φως” και πίστεψε;».

Διαβάστε επίσης

Αχτσιόγλου για Τσίπρα: «Δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς επί της αρχής με το πολιτικό του πλαίσιο, θα αξιολογήσουμε τις κινήσεις του»

Καραμέρος «αδειάζει» Φάμελλο υπέρ Τσίπρα: «Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω» (video)

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση στην κατάθεση Μπουνάκη – «Θερμό επεισόδιο» με Λαζαρίδη