search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 19:15
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.03.2026 18:00

«Apex»: Η Charlize Theron επιστρέφει στο Netflix με ένα καταιγιστικό θρίλερ επιβίωσης (photos/video)

credit: Netflix

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer του επερχόμενου θρίλερ επιβίωσης «Apex», με τη Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) να έρχεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη στην άγρια φύση της Αυστραλίας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα που, βυθισμένη στο πένθος, αναζητά γαλήνη στην αυστραλιανή ύπαιθρο. Εκεί όμως έρχεται αντιμέτωπη με έναν αδίστακτο κυνηγό, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τάρον Έτζερτον (Taron Egerton) και ξεκινά έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης.

Στην ταινία, όπου συμμετέχει επίσης ο Έρικ Μπάνα (Eric Bana), τα όρια ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και το ένστικτο της επιβίωσης δοκιμάζονται, με φόντο την αφιλόξενη ύπαιθρο και την ανθρώπινη σκληρότητα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπαλτάσαρ Κορμακούρ (Baltasar Kormákur), σε σενάριο του Τζέρεμι Ρόμπινς (Jeremy Robbins).

Η παραγωγή έγινε από τους Πίτερ Σέρνιν (Peter Chernin), Τζένο Τόπινγκ (Jenno Topping) και Ντέιβιντ Ρέντι (David Ready) για την Chernin Entertainment, τον Ίαν Μπράις (Ian Bryce) και τον σκηνοθέτη μαζί με τη Θερόν και τους συνεργάτες της στην εταιρεία Secret Menu.

Το «Apex» αποτελεί την αρχή μιας ιδιαίτερα δραστήριας χρονιάς για τη Θερόν, η οποία στη συνέχεια θα υποδυθεί την Κίρκη στην ταινία «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan). Στα επόμενα σχέδιά της περιλαμβάνονται επίσης το «Two for the Money» του Τζάστιν Λιν (Justin Lin) και το «Tyrant» του Ντέιβιντ Βέιλ (David Weil).

Σύμφωνα με το Variety, το θρίλερ «Apex» θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 24 Απριλίου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3