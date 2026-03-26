«Apex»: Η Charlize Theron επιστρέφει στο Netflix με ένα καταιγιστικό θρίλερ επιβίωσης (photos/video)

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer του επερχόμενου θρίλερ επιβίωσης «Apex», με τη Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) να έρχεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη στην άγρια φύση της Αυστραλίας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα που, βυθισμένη στο πένθος, αναζητά γαλήνη στην αυστραλιανή ύπαιθρο. Εκεί όμως έρχεται αντιμέτωπη με έναν αδίστακτο κυνηγό, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τάρον Έτζερτον (Taron Egerton) και ξεκινά έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης.

Στην ταινία, όπου συμμετέχει επίσης ο Έρικ Μπάνα (Eric Bana), τα όρια ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και το ένστικτο της επιβίωσης δοκιμάζονται, με φόντο την αφιλόξενη ύπαιθρο και την ανθρώπινη σκληρότητα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπαλτάσαρ Κορμακούρ (Baltasar Kormákur), σε σενάριο του Τζέρεμι Ρόμπινς (Jeremy Robbins).

Η παραγωγή έγινε από τους Πίτερ Σέρνιν (Peter Chernin), Τζένο Τόπινγκ (Jenno Topping) και Ντέιβιντ Ρέντι (David Ready) για την Chernin Entertainment, τον Ίαν Μπράις (Ian Bryce) και τον σκηνοθέτη μαζί με τη Θερόν και τους συνεργάτες της στην εταιρεία Secret Menu.

Το «Apex» αποτελεί την αρχή μιας ιδιαίτερα δραστήριας χρονιάς για τη Θερόν, η οποία στη συνέχεια θα υποδυθεί την Κίρκη στην ταινία «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan). Στα επόμενα σχέδιά της περιλαμβάνονται επίσης το «Two for the Money» του Τζάστιν Λιν (Justin Lin) και το «Tyrant» του Ντέιβιντ Βέιλ (David Weil).

'Apex' Trailer: Charlize Theron Is Hunted Down by Taron Egerton in Netflix's Wilderness Thriller https://t.co/5SuBXeaULB March 25, 2026

Σύμφωνα με το Variety, το θρίλερ «Apex» θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 24 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης:

