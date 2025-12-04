search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 02:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 23:07

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά την Παρασκευή ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά και Σχολή Καλών Τεχνών

04.12.2025 23:07
ekpa 66- new

Δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή, εκτός από τα σχολεία στην Αττική και τα ανώτατα ιδρύματα, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά και Σχολή Καλών Τεχνών ανακοίνωσαν ότι την Παρασκευή θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις τους

ΕΚΠΑ

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Γίνεται γνωστό ότι τόσο η διδασκαλία όσο και οι εξετάσεις (εμβόλιμη εξεταστική) των προπτυχιακών μαθημάτων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

Σχολή Καλών Τεχνών

Σας ενημερώνουμε, ότι -λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων- την Παρασκευή 5/12/2025 δεν θα διεξαχθούν μαθήματα και οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστές. Οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ στην οδό Πατησίων θα λειτουργήσουν αύριο κανονικά.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία Byron: Σύσταση για τηλεργασία από το υπ. Εργασίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Κακοκαιρία Byron: Έστειλαν 112 στη μισή Ελλάδα, δύσκολη νύχτα για την Αττική – Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα – Κλειστά σχολεία, πλημμυρισμένοι δρόμοι σε όλη τη χώρα

Βίντεο – ντοκουμέντο: Κουκουλοφόρος κυνηγά και αρπάζει αδέσποτα γατάκια στη Νέα Φιλαδέλφεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panama airport 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικές εταιρείες της Κολομβίας και του Παλαμά αναστέλλουν τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας

alavanos 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλαβάνος: Έπεσα έξω με τον Τσίπρα – Να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη για το τρίτο μνημόνιο

kakokairia attiki 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα για την Αττική, μπαράζ 112 στη μισή Ελλάδα – Κλειστά σχολεία, ποτάμια οι δρόμοι σε όλη τη χώρα

trump congo ruanda
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μιλά για «μεγάλο θαύμα» στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Κονγκό–Ρουάντας, ενώ οι μάχες μαίνονται

italy coast guard migrants
ΚΟΣΜΟΣ

Η ιταλική Ακτοφυλακή διέσωσε 45 μετανάστες στα ανοικτά της Λαμπεντούζα – Αγνοείται η τύχη άλλων πέντε ανθρώπων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 02:06
panama airport 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικές εταιρείες της Κολομβίας και του Παλαμά αναστέλλουν τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας

alavanos 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλαβάνος: Έπεσα έξω με τον Τσίπρα – Να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη για το τρίτο μνημόνιο

kakokairia attiki 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δύσκολη νύχτα για την Αττική, μπαράζ 112 στη μισή Ελλάδα – Κλειστά σχολεία, ποτάμια οι δρόμοι σε όλη τη χώρα

1 / 3