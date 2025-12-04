Βίντεο – ντοκουμέντο: Κουκουλοφόρος κυνηγά και αρπάζει αδέσποτα γατάκια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Αναστάτωση στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες ένας μυστηριώδης άνδρας, ο οποίος κυνηγά και αρπάζει αδέσποτες γάτες στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» το ΕΡΤnews καταγράφονται οι κινήσεις του άνδρα σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, απο κάμερα ασφαλείας στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη.

Στις 17 Νοεμβρίου, για πέντε ολόκληρες ώρες κατόπτευε ένα ξύλινο σπιτάκι που έχουν τοποθετήσει οι κάτοικοι της περιοχής για τα αδέσποτα, και μέσα στο οποίο είχε βρει καταφύγιο μια ταλαιπωρημένη γάτα.

Τελικά, στις 2 παρά 15, ο κουκουλοφόρος προσέγγισε το σημείο κρατώντας από το σβέρκο μια λευκή γάτα και στο αριστερό του χέρι, ένα κλουβί μεταφοράς κατοικίδιων. Ο ίδιος, στη συνέχεια, ρίχνει με φόρα στο έδαφος το τρομαγμένο γατάκι, το εγκαταλείπει και τρέπεται σε φυγή.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η γυναίκα που αντιλήφθηκε τις κινήσεις του κουκουλοφόρου και προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές, ανέφερε πως το γατάκι ήταν εμφανώς κακοποιημένο: «Κατόπιν ελέγχου του καταγραφικού διαπιστώσαμε πως αυτός ο άνδρας εγκατέλειψε το ζωάκι χρώματος λευκό-γκρί, με εμφανές στρες καθώς φωνάζει σπαρακτικά στα χέρια του».

Σε άλλο clip το γατάκι φαίνεται να εξέρχεται από το γατόσπιτο σε σύγχυση, φέρνοντας γύρους από τον εαυτό του, σα να είναι ζαλισμένο, και προχωράει κουτσαίνοντας.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Δέκα ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 28/11, ο άνδρας επέστεψε στο συγκεκριμένο σημείο, και μάλιστα υπό κατά καταρρακτώδη βροχή, αποφασισμένος να αρπάξει τη γάτα που έχει βρει καταφύγιο στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο άνδρας, που έφερε μια τσάντα πλάτης, προσπάθησε με γρήγορες κινήσεις να εγκλωβίσει το άτυχο ζωάκι, όμως εκείνο τρόμαξε, με αποτέλεσμα να τιναχτεί στον αέρα και να καταφέρει να διαφύγει.

«Έχουν εξαφανιστεί από τα γύρω στενά ακόμη τέσσερις γάτες και γατάκια. Σίγουρα μας έχει αναστατώσει πολύ που κυκλοφορεί αυτός ο άνθρωπος στη γειτονιά μας και βλάπτει αθώα πλάσματα. Το γεγονός ότι επιτέθηκε έξω από φροντιστήριο, ένα χώρο με κάμερα, δείχνει πως πρόκειται για άνθρωπο που δε διστάζει σε τίποτα. Είναι ικανός να κάνει κακό ακόμη και σε άνθρωπο», ανέφερε στο ΕΡΤnews η γυναίκα που έκανε την καταγγελία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές κάνουν έκκληση στους πολίτες της περιοχής να επικοινωνήσουν άμεσα με το τοπικό αστυνομικό τμήμα σε περίπτωση που διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση.

