Κλιμακώνουν οι αγρότες με μπλόκα σε νευραλγικά σημεία – Πάνω από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους – Αιφνιδιαστικοί αποκλεισμοί και χημικά από ΜΑΤ

Εντείνονται καθημερινά τα μπλόκα των αγροτών, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να διευρύνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Πάνω από 6.000 τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους, με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα για έκτη μέρα και οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες.

Εντωμεταξύ, σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, προχώρησαν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θηβών και Λιβαδειάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ. Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις δέκα το βράδυ, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο μπλόκο, το οποίο ενισχύθηκε σήμερα με συναδέλφους τους από τον νομό Κιλκίς.

Η απόφαση πάρθηκε σε νέα γενική συνέλευση νωρίτερα το μεσημέρι. Στο μπλόκο τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Ένταση στη Θεσσαλονίκη

Αγρότες βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τις κλούβες των ΜΑΤ, καθώς επιχείρησαν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ωστόσο οι δυνάμεις της αστυνομίας τους εμπόδισαν με ξύλο και χημικά.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο σημείο όπου οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει φραγμό με κλούβες εμποδίζοντας την πορεία τους. Επεδίωκαν να κινηθούν προς το αεροδρόμιο για να στήσουν μπλόκο. Τα ΜΑΤ δεν τους επέτρεψαν ούτε καν να κινηθούν πεζή.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι αγρότες δεν σκοπεύουν να φύγουν από το σημείο και προσπαθούν να βρουν τρόπο να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, ώστε να κλείσουν συμβολικά για κάποια ώρα, την πρόσβαση σε αυτό.

Οι αστυνομικοί έχουν κάνει χρήση χημικών προκειμένου να τους απομακρύνουν, με την ένταση να έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη το κομβόι αγροτών από τη Χαλκιδική, το οποίο αναμένεται να συναντηθεί με τις υπόλοιπες ομάδες στην αερογέφυρα της Καρδιάς, στη Μουδανιών. Από εκεί, οι αγρότες θα κινηθούν συντεταγμένα προς τα Πράσινα Φανάρια.

Προς το παρόν, οι εκπρόσωποι των αγροτών δεν αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποκλεισμών, καθώς αναμένεται και η άφιξη των υπόλοιπων δυνάμεων από τη Χαλκιδική.

Σέρρες

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών, που έφτασαν νωρίτερα εκεί.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των επικεφαλής των αγροτών και των αστυνομικών, ενώ η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρχές παρακολουθούν στενά το νέο αυτό μπλόκο.

Αποφασισμένοι για κλιμάκωση στη Νίκαια

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τους, οι προϋποθέσεις για να προσέλθουν σε διάλογο είναι η κυβέρνηση να συζητήσει επί των συγκεκριμένων αιτημάτων που θα παρουσιάσουν, τα οποία θα είναι σαφή και κοστολογημένα, ανά καλλιέργεια και ανά προϊόν, ώστε να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις.

Ουσιαστικά, θέλουν έναν διάλογο ουσιαστικό, όχι «περί ανέμων και υδάτων» ή σε επίπεδο γενικών υποσχέσεων.

Οι αγρότες αναμένεται να οριστικοποιήσουν τα αιτήματά τους μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, κατά τις ευρείες συνεδριάσεις τους – ακόμη και σε Πανθεσσαλικό επίπεδο.

Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανότητα νέων μορφών κινητοποίησης στο μπλόκο της Νίκαιας, μεταξύ αυτών και η δημιουργία παρακαμπτήριων αποκλεισμών, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Συνεχίζουν τα μπλόκα στην Ηλεία

Κλειστός παραμένει ο κόμβος Πύργου, που οδηγεί τόσο στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου όσο και στη Νέα Εθνική Οδό, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών από τον νομό Ηλείας. Η κυκλοφορία διεξάγεται αυτή την ώρα από παρακαμπτήριους δρόμους.

Οι αγρότες βρίσκονται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στο σημείο, όπου έχουν στήσει κιόσκια και λειτουργούν βάρδιες με τρακτέρ, τονίζοντας ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα «μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά» τους.

Τα βασικά αιτήματα που θέτουν είναι:

Αποζημιώσεις για την ευλογιά και τον καταραμένο πυρετό

για την ευλογιά και τον καταραμένο πυρετό Καταβολή των επιδοτήσεων

Μείωση του κόστους παραγωγής

Ελαφρύνσεις στο αγροτικό πετρέλαιο

Ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να παραμείνει κλειστός μέχρι τις 3 το μεσημέρι, με τους αγρότες να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες αποφάσεις κλιμάκωσης.