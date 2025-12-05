search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 21:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 19:35

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλες καταστροφές στο Γύθειο – Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο και κατέληξε σε βεράντα σπιτιού (Video)

05.12.2025 19:35
gytheio

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στο Γύθειο, με τις σχετικές εικόνες που έρχονται στο «φως» να μαρτυρούν την ένταση των καιρικών φαινομένων.

Στο χωριό Πλάτανος, αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο που δημιουργήθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, κατέληξε στη βεράντα ενός σπιτιού, όπου διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα.

Την απεγκλώβισε ο γιος της

Στο εσωτερικό του σπιτιού δε, το νερό ξεπέρασε το ένα μέτρο, ενώ με την υποχώρησή του αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής, με ολόκληρο το σπίτι να είναι καλυμμένο από λάσπη και φερτά υλικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega, ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας ζει στον επάνω όροφο, και κατάφερε να απεγκλωβίσει εγκαίρως τη μητέρα του από το πλημμυρισμένο σπίτι της και να τη μεταφέρει στο δικό του.

Διαβάστε επίσης:

Στις επάλξεις οι αγρότες, «κανένας διάλογος» από την κυβέρνηση – Κλιμακώνεται η σύγκρουση, εξαπλώνονται τα μπλόκα

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες καταστροφής στη Νέα Πέραμο – «Εξαφανίστηκε» ολόκληρος δρόμος (Video)

Θράσος της Efood: Προσέφερε μπόνους στους εργαζόμενους για να κάνουν delivery εν μέσω κακοκαιρίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
whitkoff_putin_new
ΚΟΣΜΟΣ

O σύμβουλος του Κρεμλίνου Ουσακόφ περιγράφει τη «χημεία» Πούτιν με Γουίτκοφ: Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον χωρίς να μιλάνε

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέτει τους Ευρωπαίους προ των ευθυνών τους: Να αναλάβετε το μερίδιό σας στο ΝΑΤΟ μέχρι το 2027

mundial klirosi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης – Τραμπ, Ινφαντίνο, βραβεία Ειρήνης και δημοφιλείς σταρς στην λαμπερή εκδήλωση

agrotes kato axaia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Οδηγός ΙΧ επιχείρησε να σπάσει το μπλόκο στην κάτω Αχαΐα – Χτύπησε αυτοκίνητα

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

androulakis-tsipras-kwnstandinopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στρατηγικό λάθος του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα και το σοκ από Κωνσταντινόπουλο

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 21:53
whitkoff_putin_new
ΚΟΣΜΟΣ

O σύμβουλος του Κρεμλίνου Ουσακόφ περιγράφει τη «χημεία» Πούτιν με Γουίτκοφ: Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον χωρίς να μιλάνε

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέτει τους Ευρωπαίους προ των ευθυνών τους: Να αναλάβετε το μερίδιό σας στο ΝΑΤΟ μέχρι το 2027

mundial klirosi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης – Τραμπ, Ινφαντίνο, βραβεία Ειρήνης και δημοφιλείς σταρς στην λαμπερή εκδήλωση

1 / 3