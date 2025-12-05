Κακοκαιρία Byron: Μεγάλες καταστροφές στο Γύθειο – Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο και κατέληξε σε βεράντα σπιτιού (Video)

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στο Γύθειο, με τις σχετικές εικόνες που έρχονται στο «φως» να μαρτυρούν την ένταση των καιρικών φαινομένων.

Στο χωριό Πλάτανος, αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο που δημιουργήθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, κατέληξε στη βεράντα ενός σπιτιού, όπου διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα.

Την απεγκλώβισε ο γιος της

Στο εσωτερικό του σπιτιού δε, το νερό ξεπέρασε το ένα μέτρο, ενώ με την υποχώρησή του αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής, με ολόκληρο το σπίτι να είναι καλυμμένο από λάσπη και φερτά υλικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega, ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας ζει στον επάνω όροφο, και κατάφερε να απεγκλωβίσει εγκαίρως τη μητέρα του από το πλημμυρισμένο σπίτι της και να τη μεταφέρει στο δικό του.

