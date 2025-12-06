search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 06:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 06:08

Κακοκαιρία Byron: Σε κεντρική Μακεδονία και Δωδεκάνησα τα έντονα φαινόμενα σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι άστατος ο καιρός

06.12.2025 06:08
kakokairia 8876- new

Επιμένει και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου η κακοκαιρία Byron , ωστόσο τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές αναμένεται να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία μέχρι τις πρωινές ώρες και στα Δωδεκάνησα, μέχρι το μεσημέρι. Άστατος, όμως θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα με βροχές και μπόρες.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το Σάββατο (06/12) από τις πρωινές ώρες προβλέπεται ότι τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.
β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Αναλυτικά ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής) και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα .

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και την Χαλκιδική) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Άστατος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από ν. Σάμο και νοτιότερα μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά τις μεσημβρινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης:

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης

Πάτρα: Ισόβια στον 37χρονο που σκότωσε τη θεία του και διέφυγε από το σπίτι της φορώντας περούκα

«Κολυμπούσα με τα δύο σκυλιά μας στα χέρια»: Γερμανοί τουρίστες βούτηξαν στα λασπόνερα για να σωθούν στη Φοινικούντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kate middleton 88- new
LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Λαμπερή οικοδέσποινα σε χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αββαείο του Ουέστμινστερ (Photos/Video)

meghan markle 55- new
LIFESTYLE

Η Μέγκαν Μαρκλ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της λίγο μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

ilikiomenos – influencer 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Influencer συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατ. δολάρια για 88χρονο που έχασε την σύνταξή του – Η συγκινητική ιστορία

assad syria 098- new
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Σχέδιο ανατροπής του αλ Σάραα στη Συρία οργανώνουν από την Ρωσία συνεργάτες του Άσαντ

pakistan afghanistan borders
ΚΟΣΜΟΣ

Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν–Πακιστάν παρά την εκεχειρία: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν το Ισλαμαμπάντ για επίθεση στην Κανταχάρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

androulakis-tsipras-kwnstandinopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στρατηγικό λάθος του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα και το σοκ από Κωνσταντινόπουλο

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 03:31
kate middleton 88- new
LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Λαμπερή οικοδέσποινα σε χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αββαείο του Ουέστμινστερ (Photos/Video)

meghan markle 55- new
LIFESTYLE

Η Μέγκαν Μαρκλ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της λίγο μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

ilikiomenos – influencer 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Influencer συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατ. δολάρια για 88χρονο που έχασε την σύνταξή του – Η συγκινητική ιστορία

1 / 3