Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τα σημεία με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Τρίτης, 9/12, με πολλά σημεία να βρίσκονται «στο κόκκινο», και τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα.

Σε βίντεο του Orange Press καταγράφεται η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι όσοι χρησιμοποίησαν τον Κηφισό, με έντονο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, από τον Πειραιά μέχρι και την Κηφισιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό ως εξής:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25′-30′ από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία).

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφερειακή Υμηττού.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφερειακή Υμηττού.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.

