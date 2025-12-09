Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τα σημεία με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το απόγευμα της Τρίτης, 9/12, με πολλά σημεία να βρίσκονται «στο κόκκινο», και τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα.
Σε βίντεο του Orange Press καταγράφεται η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι όσοι χρησιμοποίησαν τον Κηφισό, με έντονο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, από τον Πειραιά μέχρι και την Κηφισιά.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό ως εξής:
Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.
