search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 20:22
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 18:48

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξαναπήγε στον Κωνσταντίνο Αργυρό για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες – Μαζί με τον γιο της (Photos)

22.12.2025 18:48
gilfoil argyros 99- new

Λάτρης των… μπουζουκιών αποδεικνύεται η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόλις ημέρες διασκέδασε στο νυχτερινό μαγαζί που τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τη Δέσποινα Βανδή.

Αυτή τη φορά ειχε στο πλευρό της και τον γιο της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι, που ζει μαζί της στην Αθήνα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει μεγάλη αδυναμία στον γιο της, τον οποίο έχει αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο της με τον επιχειρηματία Έρικ Βιλένσι. Μητέρα και γιος, ο οποίος συνοδευόταν από μία ξανθιά κοπέλα, κατέφθασαν μέσα στο Σαββατοκύριακο (20-21.12.2025) στο γνωστό κέντρο της Αθήνας, συνοδεία της ασφάλειας της ισχυρής κυρίας των ΗΠΑ. 

Η πρέσβης των ΗΠΑ ήταν κομψή και απλή σε αυτή την έξοδό της, επιλέγοντας ένα total black σύνολο.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025), που ήταν η πρεμιέρα του σχήματος, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πάλι εκεί και διασκέδαζε μαζί με τη Μαριάννα Λάτση, που είναι κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Επίσης, πρόσφατα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας» υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπου βρισκόταν και η Μαριάννα Λάτση.

Υπενθυμίζεται ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε συνέντευξή της στο περιοδικό Grace που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» δήλωσε ότι νιώθει τυχερή που θα γιορτάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

Στέφανος Παπαδόπουλος: Απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν, μετά τη μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη 

Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ σε ρομαντική βόλτα στη Νέα Υόρκη (Photos)

Υπέρ του Μαζωνάκη ο ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου που εμφανιζόταν ο 21χρονος – «Δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία μας» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRAKTER-KOZANI
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τις ενστάσεις που αφορούν αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και για το Μέτρο 23

kaklamanis psat 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η… εξομολόγηση του Νικήτα Κακλαμάνη: Δεν θα μπορούσα να «βαπτιστώ» τίποτα άλλο εκτός από Ολυμπιακός

tourkia-sxoleio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε εν ψυχρώ τον διευθυντή σχολείου – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

vroxi xritoygenna – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Με βροχερό καιρό τύπου «Π» και λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα – Η πρόγνωση έως το τέλος της εβδομάδας

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

«Τα μωρά δεν είναι παιχνίδια για να παίρνουμε στο κρεβάτι» – Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του 5 μηνών βρέφους στην Αττική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 20:19
TRAKTER-KOZANI
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τις ενστάσεις που αφορούν αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και για το Μέτρο 23

kaklamanis psat 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η… εξομολόγηση του Νικήτα Κακλαμάνη: Δεν θα μπορούσα να «βαπτιστώ» τίποτα άλλο εκτός από Ολυμπιακός

tourkia-sxoleio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε εν ψυχρώ τον διευθυντή σχολείου – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

1 / 3