Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ξαναπήγε στον Κωνσταντίνο Αργυρό για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες – Μαζί με τον γιο της (Photos)

Λάτρης των… μπουζουκιών αποδεικνύεται η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόλις ημέρες διασκέδασε στο νυχτερινό μαγαζί που τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τη Δέσποινα Βανδή.

Αυτή τη φορά ειχε στο πλευρό της και τον γιο της, Ρόναν Άντονι Βιλένσι, που ζει μαζί της στην Αθήνα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει μεγάλη αδυναμία στον γιο της, τον οποίο έχει αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο της με τον επιχειρηματία Έρικ Βιλένσι. Μητέρα και γιος, ο οποίος συνοδευόταν από μία ξανθιά κοπέλα, κατέφθασαν μέσα στο Σαββατοκύριακο (20-21.12.2025) στο γνωστό κέντρο της Αθήνας, συνοδεία της ασφάλειας της ισχυρής κυρίας των ΗΠΑ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ ήταν κομψή και απλή σε αυτή την έξοδό της, επιλέγοντας ένα total black σύνολο.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025), που ήταν η πρεμιέρα του σχήματος, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πάλι εκεί και διασκέδαζε μαζί με τη Μαριάννα Λάτση, που είναι κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Επίσης, πρόσφατα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ διασκέδασε στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας» υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπου βρισκόταν και η Μαριάννα Λάτση.

Υπενθυμίζεται ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε συνέντευξή της στο περιοδικό Grace που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» δήλωσε ότι νιώθει τυχερή που θα γιορτάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα στην Αθήνα.

