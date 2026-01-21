search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
21.01.2026

Τραϊάνα Ανανία: «Έχω κακοποιηθεί από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο όταν ήμουν 5 ετών» (Video)

21.01.2026 09:37
anania-new

Στην κακοποίηση που υπέστη από κοντινό οικογενειακό της πρόσωπο όταν ήταν η ίδια ήταν μόλις πέντε ετών, αναφέρθηκε η Τραϊάνα Ανανία, κάνοντας λόγο για μια τραυματική εμπειρία για την οποία μίλησε στους γονείς της χρόνια αργότερα, στα 22 της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Real View», η τραγουδίστρια τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι μίλησε στους γονείς της, εκείνοι δεν ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν ότι αυτό έχει όντως συμβεί...

«Έχω κακοποιηθεί από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο. Την πρώτη φορά που το είπα στους γονείς μου ήμουν 22 χρονών, εξέλαβα αυτήν την “πόρτα”, διότι αυτομάτως αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι δεν ήταν σωστοί γονείς, ότι δεν είχαν σωστή κρίση κι ότι μάλλον κάτι λάθος πιστεύω, γιατί θα έπρεπε να καθαιρέσουν αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως τον είχαν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους. Οπότε άρχισαν να μου κάνουν περίεργες ερωτήσεις. Με ρωτούσαν αν τα θυμάμαι καλά. Εγώ ήμουν 4-5 χρονών όταν έγινε. Ακόμα κι αυτή η γνωστική ασυμφωνία από έναν άνθρωπο που είσαι το παιδί του, μπορεί να συμβεί, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτό το νοητικό που έχει φτιάξει, ότι είναι καλός γονέας, αυτομάτως κινδυνεύει και δεν είναι έτοιμος ο καθένας να το δουλέψει αυτό» τόνισε.

