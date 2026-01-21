Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Οι γυναίκες μπορούν να είναι τα πάντα – Παλαιότερα δεν σας άφηναν κάποιοι να το δείξετε» (Video)

Τη δική του οπτική για τις σχέσεις, τη συνήθεια που επέρχεται αλλά και τις κρίσεις που περνούν τα ζευγάρια μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, επισημαίνοντας ότι η συνήθεια είναι αυτή που συνήθως σκοτώνει το συναίσθημα.

«Η συνήθεια σκοτώνει το συναίσθημα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τη συνήθεια, την καθημερινότητά μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σκέψεις» είπε αρχικά, καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ενώ αναφερόμενος στη συνέχεια στον ρόλο των φύλων στη σχέση τόνισε ότι η γυναίκα μπορεί να κάνει τα πάντα, με τον άνδρα να αποτελεί τον αδύναμο κρίκο.

«Στα τρία χρόνια είναι ο πρώτος πανικός του άντρα. Νιώθει ότι χάνει τα γκέμια. Στα επτά έρχεται η συνήθεια και εκεί οι γυναίκες βλέπουν πολλά πριν τα δούμε εμείς. Για μένα ο άνδρας είναι ο αδύναμος κρίκος. Το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους. Έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις. Και πραγματικά για να αποδεχτούμε τη γυναίκα κουραζόμαστε. Επίσης να αποδεχτούμε τη θηλυκή μας πλευρά. Κουραζόμαστε για να το καταλάβουμε. Οι γυναίκες μπορούν να είναι τα πάντα τώρα πια. Παλαιότερα δεν σας άφηναν κάποιοι να το δείξετε».

