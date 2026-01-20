search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 20:55
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

20.01.2026 20:08

Ελεύθερος με εγγύηση o Ράσελ Μπραντ μετά τις δύο νέες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα

20.01.2026 20:08
russell-brand

Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για ακόμη δύο σεξουαλικά αδικήματα, και συγκεκριμένα σεξουαλική επίθεση και βιασμό.  

Ο 50χρονος ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην ακροαματική διαδικασία στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ μέσω βιντεοσύνδεσης από τις ΗΠΑ. 

Οι κατηγορίες, οι οποίες απαγγέλθηκαν για πρώτη φορά από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τον Δεκέμβριο του 2025, αφορούν σε περιστατικά με δύο γυναίκες που φέρονται να έλαβαν χώρα το 2009

Τελικά ο Μπραντ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και θα εμφανιστεί στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ στις 17 Φεβρουαρίου.

Τον Ιούνιο του 2026 η δίκη για τις πέντε αρχικές κατηγορίες εναντίον του ηθοποιού

Υπενθυμίζεται ότι ο Ράσελ Μπραντ έχει ήδη αρνηθεί δύο κατηγορίες για βιασμό, μία για άσεμνη επίθεση και δύο για σεξουαλική επίθεση, που σχετίζονται με φερόμενα αδικήματα που τελέστηκαν την περίοδο 1999–2005 με θύματα τέσσερις γυναίκες. 

Η δίκη για τις εν λόγω κατηγορίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2026.

agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες της Νίκαιας και του Ε65 – Νέα πανελλαδική για κάθοδο στην Αθήνα

traino – ispania new
ΚΟΣΜΟΣ

Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Προσαγωγές έξω από το Πολυτεχνείο στη διάρκεια εκδήλωσης με τον ΠτΔ

newsom
ΚΟΣΜΟΣ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να αντισταθούν στον Τραμπ: «Είναι απλώς αξιολύπητοι» (Video)

russell-brand
LIFESTYLE

Ελεύθερος με εγγύηση o Ράσελ Μπραντ μετά τις δύο νέες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

karystianou- tsipras- kefalogianni- kikilias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Καρυστιανού και ο Τσίπρας, το τρίγωνο Μπακογιάννη – Κεφαλογιάννη – Κικίλια για το δήμο Αθήνας, το τηλεφώνημα της Ούρσουλα στον Πιερρακάκη, και το παράδοξο του ΠΑΣΟΚ

