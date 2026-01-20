Ελεύθερος με εγγύηση o Ράσελ Μπραντ μετά τις δύο νέες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα

Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για ακόμη δύο σεξουαλικά αδικήματα, και συγκεκριμένα σεξουαλική επίθεση και βιασμό.

Ο 50χρονος ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην ακροαματική διαδικασία στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ μέσω βιντεοσύνδεσης από τις ΗΠΑ.

Οι κατηγορίες, οι οποίες απαγγέλθηκαν για πρώτη φορά από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τον Δεκέμβριο του 2025, αφορούν σε περιστατικά με δύο γυναίκες που φέρονται να έλαβαν χώρα το 2009.

Τελικά ο Μπραντ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και θα εμφανιστεί στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ στις 17 Φεβρουαρίου.

#RussellBrand has been granted bail after a London video court appearance charged with two additional charges of sexual assault and rape.



The charges, which were first brought by London’s Metropolitan Police in December, relate to incidents involving two women that are alleged… pic.twitter.com/99q4Sp6tOp — Variety (@Variety) January 20, 2026

Τον Ιούνιο του 2026 η δίκη για τις πέντε αρχικές κατηγορίες εναντίον του ηθοποιού

Υπενθυμίζεται ότι ο Ράσελ Μπραντ έχει ήδη αρνηθεί δύο κατηγορίες για βιασμό, μία για άσεμνη επίθεση και δύο για σεξουαλική επίθεση, που σχετίζονται με φερόμενα αδικήματα που τελέστηκαν την περίοδο 1999–2005 με θύματα τέσσερις γυναίκες.

Η δίκη για τις εν λόγω κατηγορίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2026.

