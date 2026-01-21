search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
21.01.2026 09:19

Τσιμτσιλή για Τζώρτζογλου: «Επειδή ακούστηκε το όνομά μου, αν φάνηκα να λέω βλακείες, είναι οι βλακείες που είπε ο ίδιος (Video)

21.01.2026 09:19
Την παρεξήγηση που προέκυψε ανάμεσα στην εκπομπή της και τον Στράτο Τζώρτζογλου θέλησε να ξεκαθαρίσει η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από το Happy Day.

Η παρουσιάστρια αναφερόμενη στην αρχική διάψευση και κατόπιν στην επιβεβαίωση του χωρισμού του από τον ίδιο, έδωσε την απάντησή της για το παρασκήνιο πίσω από τη συγκεκριμένη ευαίσθητη είδηση.

«Σε ό,τι με αφορά, επειδή ακούστηκε το όνομά μου… Εγώ τον Στράτο τον θαυμάζω, τον εκτιμώ, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεν σας κρύβω ότι έχω στεναχωρηθεί, γιατί ο ίδιος με τον τρόπο που το διαχειρίστηκε, ενώ εμείς κάναμε τη δουλειά μας έτσι όπως έχουμε διδαχθεί, δηλαδή διαβάσαμε μία είδηση και πήραμε τον άμεσα ενδιαφερόμενο να το διασταυρώσουμε. Η Όλγα Λαφαζάνη τον πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι δεν ισχύει, ότι είναι πολύ καλά με τη Σοφία και να το διαψεύσει. Έτσι, βγήκα εγώ την άλλη μέρα και το διέψευσα. Δεν θα μπω σε ένα πινγκ-πονγκ δηλώσεων, δεν έχω κανένα λόγο να τσακωθώ με τον Στράτο Τζώρτζογλου» είπε αρχικά.

«Κατανοώ ότι ο ίδιος ίσως δεν είχε αποφασίσει τι θέλει να επικοινωνήσει και σε ποιον. Το να λέει ο Στράτος ότι “φάνηκε να λέει βλακείες η Τσιμτσιλή”, αν φάνηκα να λέω βλακείες, είναι οι βλακείες που ο ίδιος είπε στην Όλγα. Λυπάμαι που απαντώ έτσι» πρόσθεσε.

