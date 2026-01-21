search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
LIFESTYLE

21.01.2026

Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ο Πασχάλης Τερζής (Video)

Eσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ο Πασχάλης Τερζής νωρίς το πρωί της Τετάρτης (21/1).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Katerina», ο δημοφιλής καλλιτέχνης αισθάνθηκε αδιαθεσία και οι δικοί του άνθρωποι αποφάσισαν να ζητήσουν τη βοήθεια γιατρών. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βρέθηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας όπου αφού πήρε τις απαραίτητες οδηγίες από γιατρούς και έκανε προληπτικά εξετάσεις, επέστρεψε στο σπίτι του, λίγες ώρες αργότερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, με πηγές από το περιβάλλον του να επιβεβαιώνουν ότι ο τραγουδιστής είναι πολύ καλά στην υγεία του, απολαμβάνοντας την οικογενειακή θαλπωρή με τα εγγόνια του.

Λίγες μέρες πριν, ο Χρήστος Νικολόπουλος δημοσίευσε στο TikTok μία σειρά από φωτογραφίες από τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή για το νέο κομμάτι που θα κυκλοφορήσει ο τραγουδιστής.

«Θα ακούσετε κι εσείς όταν κυκλοφορήσει πόσο καλά τραγουδάει ο Πασχάλης Τερζής… Ετοιμάζουν και το video clip, όταν είναι έτοιμο, θα βγει το τραγούδι» δήλωσε προ ημερών ο Αντώνης Γούναρης.

