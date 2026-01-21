Σώτης Βολάνης: Τι απαντά για την αποχώρησή του από το νυχτερινό κέντρο

Την απάντησή του στις τοποθετήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την αιφνίδια αποχώρησή του από το σχήμα με τη Τζένη Κατσίγιαννη στο νυχτερινό κέντρο Cabana Live έδωσε ο Σώτης Βολάνης.

Μετά τις τηλεοπτικές δηλώσεις της πρώην συνεργάτιδάς του η οποία έκανε λόγο για απαράδεκτη στάση εκ μέρους του συναδέλφου της εξαιτίας του οποίου 60 οικογένειες έμειναν χωρίς δουλειά, ο τραγουδιστής θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του μέσω μιας ανάρτησής του στο facebook.

Σε αυτή, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν τηρήθηκε όπως είχε προκαθοριστεί, επισημαίνοντας ότι η αλήθεια αργά ή γρήγορα θα βγει στο φως.

«Γεια σας αγάπες μου. Τις τελευταίες ημέρες ακούω και διαβάζω διάφορα για το χαρακτήρα μου και την επαγγελματική μου συμπεριφορά. Ποτέ μου όλα αυτά τα χρόνια ως καλλιτέχνης δεν εκμεταλλεύτηκα και σεβάστηκα τον κόσμο που με αγαπάει, τους επιχειρηματίες και κυρίως συνεργάτες και το προσωπικό μιας και που ακούστηκε πως εξαιτίας μου στερήθηκαν 60 άνθρωποι το μεροκάματό τους. Η αλήθεια όπως και να χει θα βγει στο φως όχι από μένα γιατί σέβομαι την Τζένη Κατσίγγιανη και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ουδέποτε δεν συμφώνησα να εργαστώ στην επιχείρηση του Cabana live έως το Πάσχα που σίγουρα θα γινόταν αυτό γιατί όλα πηγαίνανε πολύ καλά αν ο επιχειρηματίας δεν αθετούσε τις γιορτινές μέρες τα συμφωνηθέντα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο… Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο καινούργιο πρόγραμμα του Cabana και να σας ενημερώσω πως επειδή και εγώ έχω μεγάλη οικογένεια εννοώ συνεργάτες μουσικούς και λοιπά οι οποίοι και αυτοί έχουν ανάγκη από εργασία θα συνεχίσω τις εμφανίσεις μου στην Θεσσαλονίκη. Σας αγαπώ πολύ ο Σώτης σας» έγραψε ο τραγουδιστής.

